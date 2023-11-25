هيئة الاستعلامات :مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل محتجزى قطاع غزة والأسرى

(MENAFN
- Youm7) صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأنه بعد تعثر في مفاوضا اليوم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، وسيتم استكمال تنفيذ المرحله الثانية من الصفقة اليوم كما كان مقررا لها.
وأكد "رشوان" بدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام 13 محتجزا إسرائيليا في غزة، و 7 من رعايا الدول الأخرى، ومتابعة مصر الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
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