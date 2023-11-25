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هيئة الاستعلامات :مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل محتجزى قطاع غزة والأسرى

11/25/2023 2:31:37 PM
(MENAFN- Youm7) صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأنه بعد تعثر في مفاوضا اليوم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، وسيتم استكمال تنفيذ المرحله الثانية من الصفقة اليوم كما كان مقررا لها.



وأكد "رشوان" بدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام 13 محتجزا إسرائيليا في غزة، و 7 من رعايا الدول الأخرى، ومتابعة مصر الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.














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