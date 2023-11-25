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موريتانيا تخلد الذكرى الـ63 لتأسيس جيشها الوطنى

11/25/2023 2:31:34 PM
(MENAFN- Youm7) خلدت القوات المسلحة الموريتانية اليوم /السبت/ فى نواكشوط والمدن الداخلية الذكرى الـ 63 لتأسيس الجيش الموريتانى.

وشهدت قيادة الأركان الموريتانية فى شارع جمال عبد الناصر وسط نواكشوط، احتفالية رسمية لذكرى تأسيس القوات المسلحة، الذى يصادف ال 25 نوفمبر من كل سنة.


وتميزت الاحتفالية - التى حضرها وزير الدفاع حنانه ولد سيدي، ووزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، وقائد الأركان الفريق أول المختار بله شعبان - استعراض وحدات من الجيش الوطنى والدرك الوطنى والحرس الوطني، أدت لهم تحية الشرف، قبل مصافحة كبار ضباط القوات المسلحة وقادة الأركان وقادة الافرع والمديريات بقيادة الأركان العامة للجيوش والملحقين العسكريين فى السفارات وبعض قدماء قادة أركان الجيش والدرك والحرس الوطنيين، ورؤساء روابط متقاعدى الجيش والدرك الوطنى والحرس الوطني.


وقد شهدت مختلف مدن وعواصم المحافظات فعاليات رفع العلم الوطنى تخليدا لهذه الذكرى، وأشرف وزير الدفاع الموريتانى حنانه ولد سيدى فى نواكشوط اليوم على تدشين بعض المنشآت الطبية العسكرية، كما دشن المقر الجديد للعمليات للقوات المسلحة، ويعنى بالعمليات الخارجية والتخطيط وتقييم الاستخدام والتدريب والعقيدة القتالية.







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