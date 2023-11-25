البرلمان الموريتانى يصادق على النظام الأساسى للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنى التحتية الأساسية

MENAFN - Youm7) صادق البرلمان الموريتانى، خلال جلسة علنية عقدها اليوم /السبت/، برئاسة السيد أحمدو أمباله، النائب الثانى لرئيس البرلمان، على مشروع قانون؛ يسمح بالمصادقة على النظام الأساسى للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنى التحتية الأساسية.

وقال وزير التجارة لمرابط بناهى - فى عرضه لمشروع القانون أمام النواب - إن الحكومة عاكفة على تحسين مناخ الاستثمار، ومراجعة مدونة الاستثمار، التى ستمكن من تحسين وجذب المستثمرين، مشيرا إلى أن انضمام موريتانيا لهذه المؤسسة المالية؛ سيمكن الشركات الوطنية الصغرى من الولوج إلى التمويلات.



وأبرز أن هذه الإجراءات؛ ستسهم فى تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى البلد، وفى تطوير البنية التحتية بما يخدم تقدم وازدهار البلد.



ويهدف البنك الآسيوى للاستثمار - ومقره فى بكين - إلى تشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة، والتعاون والشراكة الإقليميين، لمواجهة التحديات التنموية عن طريق العمل المشترك مع المؤسسات التنموية الأخرى.







