قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وتحاصر المُستشفى الحكومى

MENAFN - Youm7) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم/السبت/، مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية المُحتلة، وحاصرت مُستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومى.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومى ومقر جمعية الهلال الأحمر، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المُرتفعة.





وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن سماء المدينة تشهد تحليقا مُكثفا لطائرات الاستطلاع.بينما أفادت مصادر طبية، بإصابة شاب برصاص الاحتلال فى قدمه، خلال مواجهات اندلعت فى محيط المستشفى الحكومي.









