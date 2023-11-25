مستشار أبو مازن: إسرائيل استثمرت 7 أكتوبر لتهجير الشعب الفلسطينى

MENAFN - Youm7) قال مستشار الرئيس الفلسطينى محمود الهباش، إن العدوان الإسرائيلى على غزة والتى تحاول أن تبرره بما حدث فى 7 أكتوبر هو عدوان يرتقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مبينا فى الوقت نفسه أن إسرائيل استغلت هذه الفرصة واستثمرتها فى استخدام مخطط كبير وقديم طالما تحدث عنه قادة الاحتلال وهو محاولة تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار الهباش، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة" مساء اليوم /السبت/، إلى أن الهدنة الإنسانية خطوة جيدة لوصول المساعدات وتبادل الأسرى، معربا عن أمله فى اكتمالها من الجميع، كما نوه بأن مصر تواصل جهودها وكذا قطر من أجل تثبيت هذه الهدنة ووقف العدوان إلى أمد غير محدود وأن يكون شاملا إلى القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.



وتابع إننا نريد إعادة الاعتبار إلى الأصول والأسس الأساسية الحقيقية للقضية الفلسطينية، مضيفا إن قضيتنا قضية شعب يبحث عن الحرية والاستقلال.



وحول إعلان كتائب القسام تأجيل الدفعة الثانية من تسليم الرهائن الإسرائيليين والتهديد الإسرائيلى بعودة العمليات العسكرية فى حال عدم تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل، قال الهباش إننا لا نشعر باستغراب من حدوث هذا لأننا على علم بالتلاعب والمراوغة والمخادعة التى تتميز بها دولة الاحتلال، ويجب على العالم أن يحاصر هذه الدولة التى ترتكب كل جرائم الحرب فى حق الشعب الفلسطيني.