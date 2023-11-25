-->

Saturday, 25 November 2023 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

11/25/2023 2:31:33 PM
(MENAFN- Youm7) استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 5 آخرون بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالخطيرة، مساء اليوم /السبت/، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، مدينة "جنين"، ومُحاصرتها مُستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا.

وقال مدير مُستشفى الرازي الدكتور فواز حماد - في تصريح صحفي اليوم - إن الشاب عمار محمد أبو الوفا (21 عامًا) استشهد برصاص الاحتلال، كما وصل المستشفى 5 إصابات أخرى بالرصاص الحي بينها إصابة خطيرة.


وأفادت مصادر أمنية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومستشفى ابن سينا، كما نشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، وبدأت جرافات الاحتلال بتدمير شوارع في أحياء المدينة، وأطراف المخيم.


وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن سماء المدينة تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع.








MENAFN25112023000132011024ID1107484462

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث