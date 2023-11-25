استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

MENAFN - Youm7) استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 5 آخرون بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالخطيرة، مساء اليوم /السبت/، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، مدينة "جنين"، ومُحاصرتها مُستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا.

وقال مدير مُستشفى الرازي الدكتور فواز حماد - في تصريح صحفي اليوم - إن الشاب عمار محمد أبو الوفا (21 عامًا) استشهد برصاص الاحتلال، كما وصل المستشفى 5 إصابات أخرى بالرصاص الحي بينها إصابة خطيرة.





وأفادت مصادر أمنية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومستشفى ابن سينا، كما نشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، وبدأت جرافات الاحتلال بتدمير شوارع في أحياء المدينة، وأطراف المخيم.





وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن سماء المدينة تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع.





