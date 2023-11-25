وزير التموين يفتتح معرض نبيو للذهب.. وماستر جولد ايجيبت تنفرد بأول عرض للمجوهرات الذكية

MENAFN - Youm7) برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يفتتح الدكتور على مصيلحي وزير التموين غداً الأحد معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالتة التى تقام في الفترة من 26 إلى 28 من نوفمبر الجارى بأرض مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويشهد جناح ماستر جولد ايجيبت تشكيلة من المجوهرات المشغولات الذهبية الذكية، و يضم مجموعة من أحدث موديلات العالمية التى تناسب إطلالة عام 2024.

وقال أحمد صابر رئيس مجلس الإدارة، إن جناح الشركة يضم تشكيلة رائعة من الأطقم والمشغولات الذهبية التى تضاهى أحدث المودلات العالمية، وتناسب كافة الأذواق المحلية والعربية هذا العام، ولدينا نخبة من المبدعين فى تصميم الحلى والفنيين والعمال المهرة نشكرهم على كل ما يقدمونه لتتصدر علامة ماستر جولد التجارية رغبات وأذواق المستهلكين، كما نمتلك أحدث تكنولوجيات التصنيع التى تجعل للمنتج المصري رونق وبريق ينافس بقوة أكبر البراندات العالمية .

وقال مصطفى صابر، العضو المنتدب لشركة ماستر جولد ايجيبت؛ إنه إلى جانب سعينا الجاد لتلبية متطلبات السوق من المشغولات الذهبية عيار 18 بنفس جودة مثيلاتها الإيطالية، مشيرًا إلى أن جناح ماستر جولد ايجيبت يقدم هذا العام تشكيلة رائعة من المشغولات الذهبية عيار 21، والتى تنافس المنتج الإيطالي فى الجودة و البريق، بسعر تنافسي وأجرة تصنيع تقل عن النصف .

وأوضح مصطفى صابر أن مفاجأة ماستر جولد لرواد المعرض هذا العام تتمثل فى تصنيع وعرض مشغولات ذهبية ونظارات

ذكية مطعمة بالذهب تقدم بديل لسماعات الايربودس ، وتعمل عن طريق الموبايل، وأنه نظرًا للإقبال من جمهور المعرض وزائريه خصصت ماستر جولد ايجيبت قسماً خاصاً لسبائك الذهب الخالص عيار 24 وجنيهات الذهب المغلفة بكافة الأشكال والأحجام بأسعار مصنعية تنافسية وعروض خاصة على الكاش باك .











