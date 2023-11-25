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جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة تضبط كمية من المخدرات

11/25/2023 2:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود بالتنسيق مع جمرك البريد المصرى برئاسة أحمد اسماعيل جويلى والجهات المعاونة بميناء القاهرة الجوى من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الواكس ( خلاصة زيت الماريجوانا ) بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.




وبناءا على إخبارية مشتركة من إدارة جمرك البريد المصري والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة شحن واردة من هولندا ومشموله طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ملابس.



وبالعرض على أحمد إسماعيل جويلى مدير جمرك البريد المصري قام بتكليف مجدى احمد عبدالصمد مأمور التعريفة بفتح الطرد فتبين وجود 8 لفافات من مخدر الواكس مخبأة داخل طبقات الكرتونه بوزن ١٨٠٠ جرام وبالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهره الجوى أكدت كون المواد المخدرة هى مخدر الواكس ( خلاصة زيت الماريجوانا).



قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧ لسنه ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة .




يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب .














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