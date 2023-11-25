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مطار شرم الشيخ ينجح فى اجتياز مراجعة SGS للحصول على شهادتى الأيزو

11/25/2023 2:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى اجتياز مراجعة الجهة المانحة SGS لنظام الإدارة البيئية ISO 14001 لسنة 2015 ونظام إدارة السلامة والصحة المهنيةISO 45001 لسنة 2018.



وفي هذا السياق، أشار الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أن حصول مطار شرم الشيخ الدولي على هذا الاجتياز جاء في ضوء حرص الشركة على التطوير المستمر في مختلف المطارات المصرية من أجل تطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية وصولا لأعلي جودة من الخدمات المقدمة للركاب مع الإلتزام بالتوافق البيئي ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية.



جدير بالذكر أن مطار شرم الشيخ الدولى قد حظى بإشادة كبيرة من الجهة المانحة في ضوء التطوير المستمر و الجهود الواضحة المبذولة من قبل إدارة المطار و العاملين به من أجل الحفاظ على التوافق مع المواصفات القياسية العالمية.
















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