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الأزهر ينعى خمسة من تلاميذه في حادث انقلاب سيارة بمحافظة أسيوط

11/25/2023 2:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أهالي تلاميذ معهد نور الإسلام الأزهري الخاص بمحافظة أسيوط، الذين وافتهم المنية في حادث انقلاب سيارة أثناء ذهابهم إلى معهدهم، صباح اليوم السبت.



وأعرب شيخ الأزهر عن خالص عزائه لأهالي أبنائنا التلاميذ الذين قضوا في هذا الحادث الأليم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يربط على قلوب والديهم، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلبسهم ثوب الصحة والعافية. "إنا لله وإنا إليه راجعون".



وبناء على توجيهات شيخ الأزهر؛ توجه وفد رفيع المستوى إلى محافظة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ علي عبد الحافظ، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، والشيخ حميد أبو عريضة، مدير عام قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من وعاظ الأزهر ومعلميه، لمساندة أهالي التلاميذ في مصابهم، وتقديم واجب العزاء وحضور مراسم الجنازة.
















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