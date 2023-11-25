شاهد.. جاكسون هينكل يبرز جرائم اعتقالات الإسرائيليين للأطفال الفلسطينيين

MENAFN - Youm7) يواصل الصحفي الأمريكي جاكسون هينك ، فضح الاعتداءات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع x، لجنود من الكيان الصهيوني وهم يقومون بحمل طفل فلسطيني وهو يرتجف من الخوف بعد ان قاموا بتعريه بعض ملابسه، وكتب " إسرائيل تعتقل أطفالاً فلسطينيين أبرياء".

بوست جاكسون

وعلى سياق متصل، قالت

كتائب القسام

إنه تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين بسبب عدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المتفق عليها، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، أمس الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.