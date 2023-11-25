الرئيس الألمانى فرانك فالتر يصل إسرائيل غدا

MENAFN - Youm7) يقوم الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير بزيارة إلى إسرائيل يوم غد /الأحد/ يقوم خلالها بجولة فى المستوطنات الجنوبية القريبة من غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شتاينماير يصل إسرائيل غدا حيث من المتوقع أن يعقد اجتماعات مع الرئيس الإسرائيلى يتسحاق هرتسوج ورئيس الكنيست أمير أوحانا.

واحتشد آلاف الإسرائيليين فى تل أبيب؛ للمطالبة بعودة جميع "المحتجزين" لدى حركة حماس، فيما قال رئيس الأركان الإسرائيلى هرتسى هاليفى إنه سيجرى استئناف الهجوم البرى على غزة بعد الهدنة.وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية - على موقها الإلكترونى - أن آلاف الأشخاص تجمعوا اليوم /السبت/ فى تل أبيب وطالبوا بالإفراج عن جميع "المحتجزين" الإسرائيليين الذين "تحتجزهم" حركة حماس. وكان عنوان التجمع "50 يوما من الجحيم - لن نتوقف حتى يعود الجميع".من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسى هاليفي، اليوم إنه "فى نهاية فترة التوقف العملياتي، سنعود على الفور إلى عملياتنا وهجومنا فى غزة".