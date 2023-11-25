الرئيس الألمانى فرانك فالتر يصل إسرائيل غدا

(MENAFN
- Youm7) يقوم الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير بزيارة إلى إسرائيل يوم غد /الأحد/ يقوم خلالها بجولة فى المستوطنات الجنوبية القريبة من غزة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شتاينماير يصل إسرائيل غدا حيث من المتوقع أن يعقد اجتماعات مع الرئيس الإسرائيلى يتسحاق هرتسوج ورئيس الكنيست أمير أوحانا.
واحتشد آلاف الإسرائيليين فى تل أبيب؛ للمطالبة بعودة جميع "المحتجزين" لدى حركة حماس، فيما قال رئيس الأركان الإسرائيلى هرتسى هاليفى إنه سيجرى استئناف الهجوم البرى على غزة بعد الهدنة.
وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية - على موقها الإلكترونى - أن آلاف الأشخاص تجمعوا اليوم /السبت/ فى تل أبيب وطالبوا بالإفراج عن جميع "المحتجزين" الإسرائيليين الذين "تحتجزهم" حركة حماس. وكان عنوان التجمع "50 يوما من الجحيم - لن نتوقف حتى يعود الجميع".
من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسى هاليفي، اليوم إنه "فى نهاية فترة التوقف العملياتي، سنعود على الفور إلى عملياتنا وهجومنا فى غزة".
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