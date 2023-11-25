نائبة بالعموم البريطاني ترحب بالهدنة: شريان حياة للكثير ويجب وقف دائم للنار

MENAFN - Youm7) أكدت النائبة أبسانا بيجوم، عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال، أنه ليس هناك شكا أن الهدنة الإنساني الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة هي موضع ترحيب وشريان الحياة بالنسبة للكثير لكنها في النهاية هدنة مؤقتة، مطالبة بوقف دائم لإطلاق النار بجانب إنهاء الحصار المفروض على غزة.

وكتبت أبسانا، عبر حسابها على منصة X: "ليس هناك شك في أن هذه الهدنة الأخيرة موضع ترحيب وإنها شريان الحياة ومسألة حياة أو موت بالنسبة للكثيرين، لكن شريان الحياة هذا هو لفترة مؤقتة".

وأضافت أبسانا: "إن الأمر يتطلب وقفاً دائماً لإطلاق النار، إلى جانب إنهاء الحصار المفروض على غزة وتقديم دعم طويل الأمد لجميع أفراد شعبها".

وسبق وأعلنت وزارة الخارجية البولندية، اليوم السبت، ترحيبها بزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما رحبت بوقف إطلاق النار على غزة التى تشهد قصفا مكثفا من الاحتلال الإسرائيلى.

وشددت الخارجية البولندية، فى بيان أوردته قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت، على أنها لا تزال تواصل بحزم المطالبة بموافقة إسرائيل على المغادرة الآمنة للمواطنين البولنديين من القطاع، ورحبت فى الوقت ذاته بإطلاق سراح أحد مواطنيها ضمن الأسرى المُفرج عنهم أمس من غزة.

النائبة أبسانا بيجوم



