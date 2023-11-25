فرنسا تدين تنفيذ روسيا أكبر هجوم جوى على أوكرانيا.. وتتعهد بمواصلة دعمها

MENAFN - Youm7) أدانت فرنسا، بأشد العبارات، اليوم /السبت/ الهجوم الجوى الليلى الذى نفذته روسيا على أوكرانيا، واستهدف البنية التحتية للطاقة بشكل أساسى، خاصة فى العاصمة كييف، فى أكبر هجوم جوى تشنه روسيا منذ بدء الصراع، حسبما صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

وأشار بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية إلى ما ذكرته كاترين كولونا - مرارا - بأن هذه الهجمات التى تستهدف عمدا السكان والبنية التحتية المدنية فى أوكرانيا تشكل "جرائم حرب"، ويتعين على روسيا أن تتحمل مسؤوليتها تجاه ذلك.





وأكدت الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستواصل دعم أوكرانيا، بكل حزم وطالما كان ذلك ضروريا، لتتمكن من الدفاع المشروع عن سيادتها وسلامة أراضيها.





وتعرضت كييف ليل الجمعة السبت لما وصفته أوكرانيا بأنه أكبر هجوم ليلى بواسطة مسيرات روسية منذ بدء الصراع الروسى الأوكرانى فى فبراير 2022.



وقال سلاح الجو الأوكرانى السبت إنه أسقط 71 مسيرة هجومية أطلقتها روسيا ليلا. وأوضح أن "غالبيتها دمرت فى منطقة كييف".





وأصيب خمسة أشخاص بينهم فتى فى الحادية عشرة فى هذه الضربة على ما ذكرت السلطات المحلية فى كييف، مؤكدة أنها "الأكبر منذ بدء الهجوم" على أوكرانيا.