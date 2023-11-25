روسيا تجدد دعمها لدور وكالة الأونروا فى المنطقة

MENAFN - Youm7) بحث نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، مع المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازارينى، الوضع فى منطقة الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.

وذكرت الخارجية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - أن الطرفين ناقشا الوضع فى منطقة الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، مع التركيز على الجهود الإنسانية التى تبذلها الأونروا فى قطاع غزة والضفة الغربية فى سياق التصعيد الحالي.



وأعرب الجانب الروسى مجددا عن دعمه لأنشطة الأونروا، مشيرا إلى أهمية دور الوكالة فى المنطقة.







