انطلاق مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دورى أبطال أفريقيا

MENAFN - Youm7) انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني والتي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يدافع عن لقبها الأهلي باعتباره بطل النسخة الأخيرة من الأميرة الأفريقية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس في الدفاع ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كل من: رامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير.

فيما جاء تشكيل ميدياما الغاني كالتالي: فيلكس كييه - عبد اللاي نور الدين – جوناثان – مانويل منتى – حمدو عبد الفتوح - جين اوريجا – كامراديني ممادو – ايمانويل كودجو – بابا موسى - جوشوا أجيامنج– كوفى اسماه.

المباراة هي الأولى بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الأفريقية، لكنها ليست الأولى بين الأهلي والأندية الغانية، فقد سبق ولعب الأهلي من قبل مع أندية هارتس أوف أوك وأشانتي كوتوكو وبريكيوم تشيلسي.

وخلال مواجهات الأهلي مع الأندية الغانية أقيمت ست عشرة مباراة، فاز الأهلي في ست مباريات وتعادل في خمس مباريات وفازت الأندية الغانية في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 21 هدفاً، وتلقت شباكه ثلاثة عشر هدفاً.

أكبر نتيجة للأهلي أمام الأندية الغانية، كانت الفوز 4- 0 على أشانتي كوتوكو عام 2006، و4-1 على بريكيوم تشيلسي عام 2012، و3- 0 على أشانتي كوتوكو عام 1982، وأكبر فوز للأندية الغانية على الأهلي حققه هارتس أوف أوك عام 1977 بنتيجة 3- 0.



