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موعد مباراة الأهلى وسموحة فى نهائى دورى السلة

11/25/2023 2:31:19 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد مباراتى نهائي دورى السلة المرتبط بين فريقى الأهلى وسموحة رجال.



موعد مباراة الاهلى وسموحة



تقرر إقامة مباراة الذهاب يوم 6 ديسمبر المقبل، بينما مباراة العودة يوم 8 من نفس الشهر.



وصعد الأهلى لنهائي البطولة بعد التغلب على الاتحاد السكندرى فى نصف نهائي الدورى، بينما صعد سموحة على حساب سبورتنج.



صالة مباراة الاهلى وسموحة



وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراتى الذهاب والعودة بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.












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