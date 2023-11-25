موعد مباراة الأهلى وسموحة فى نهائى دورى السلة

(MENAFN
- Youm7) أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد مباراتى نهائي دورى السلة المرتبط بين فريقى الأهلى وسموحة رجال.
موعد مباراة الاهلى وسموحة
تقرر إقامة مباراة الذهاب يوم 6 ديسمبر المقبل، بينما مباراة العودة يوم 8 من نفس الشهر.
وصعد الأهلى لنهائي البطولة بعد التغلب على الاتحاد السكندرى فى نصف نهائي الدورى، بينما صعد سموحة على حساب سبورتنج.
صالة مباراة الاهلى وسموحة
وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراتى الذهاب والعودة بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.
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