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طريق مصر فى بطولة أمم أفريقيا بعد دور المجموعات

11/25/2023 2:31:19 PM
(MENAFN- Youm7) نصت لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على مواجهة متصدر المجموعة الثانية التي يخوض منافساتها منتخب مصر لصاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة على الترتيب.



ويُمنِّى المنتخب الوطني التأهل من مجموعة التي تضم غانا وموزمبيق وكاب فيردي متصدرا للمجموعة، حتى يضمن مواجهة متوازنة في دور الـ16 من بطولة الأمم التي تنطلق 13 يناير المقبل وتستمر حتى 11 فبراي من العام القادم.



ونصت اللائحة أنه في حال تأهل منتخب مصر متصدرًا المجموعة الثانية سيضرب موعدًا مع الفريق صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.



أما فى حال تأهل منتخب مصر كوصيف المجموعة، سيلتقي مع ثاني المجموعة السادسة، أما فى حال التأهل كأفضل ثوالث سيكون منتخب الفراعنة على موعد مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.



وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا على تأهل الأول والثانى من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية، على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.












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