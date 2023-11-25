طريق مصر فى بطولة أمم أفريقيا بعد دور المجموعات

(MENAFN
- Youm7) نصت لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على مواجهة متصدر المجموعة الثانية التي يخوض منافساتها منتخب مصر لصاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة على الترتيب.
ويُمنِّى المنتخب الوطني التأهل من مجموعة التي تضم غانا وموزمبيق وكاب فيردي متصدرا للمجموعة، حتى يضمن مواجهة متوازنة في دور الـ16 من بطولة الأمم التي تنطلق 13 يناير المقبل وتستمر حتى 11 فبراي من العام القادم.
ونصت اللائحة أنه في حال تأهل منتخب مصر متصدرًا المجموعة الثانية سيضرب موعدًا مع الفريق صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.
أما فى حال تأهل منتخب مصر كوصيف المجموعة، سيلتقي مع ثاني المجموعة السادسة، أما فى حال التأهل كأفضل ثوالث سيكون منتخب الفراعنة على موعد مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.
وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا على تأهل الأول والثانى من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية، على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.
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