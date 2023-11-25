تظاهرة في العاصمة البريطانية تطالب بوقف مجازر الاحتلال وتحرير فلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من نسيبة بن شيبة (حدث مصور)
لندن - 25 - 11 (كونا) -- شارك أكثر من 800 ألف شخص من مختلف الانتماءات العرقية والدينية في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت في تظاهرة تطالب بوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر وتحرير فلسطين.
وانطلق المتظاهرون الذين تجمعوا في منطقة (ماربل آرتش) رافعين أعلام فلسطين وشعارات تطالب بتحريرها وتندد بغارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الذي خلف آلاف القتلى والجرحى.
وتأتي ظاهرة اليوم في اطار تظاهرات أسبوعية تشهدها العاصمة ومدن بريطانية عدة منذ اندلاع عملية (طوفان الأقصى) في السابع من اكتوبر الماضي بتنظيم من (المنتدى الفلسطيني في بريطانيا) و(حملة التضامن البريطانية مع فلسطين) و(منظمة اصدقاء الأقصى) و(الرابطة الاسلامية في بريطانيا) و(منظمة أوقفوا الحرب) و(منظمة أوقفوا التسليح النووي).
ونشرت شرطة العاصمة لندن أفرادها في مناطق مرور المتظاهرين لضبط الأمن. (النهاية)
ن ب ش / أ م س
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