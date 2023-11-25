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تظاهرة في العاصمة البريطانية تطالب بوقف مجازر الاحتلال وتحرير فلسطين

11/25/2023 2:31:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من نسيبة بن شيبة (حدث مصور)
لندن - 25 - 11 (كونا) -- شارك أكثر من 800 ألف شخص من مختلف الانتماءات العرقية والدينية في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت في تظاهرة تطالب بوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر وتحرير فلسطين.
وانطلق المتظاهرون الذين تجمعوا في منطقة (ماربل آرتش) رافعين أعلام فلسطين وشعارات تطالب بتحريرها وتندد بغارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الذي خلف آلاف القتلى والجرحى.
وتأتي ظاهرة اليوم في اطار تظاهرات أسبوعية تشهدها العاصمة ومدن بريطانية عدة منذ اندلاع عملية (طوفان الأقصى) في السابع من اكتوبر الماضي بتنظيم من (المنتدى الفلسطيني في بريطانيا) و(حملة التضامن البريطانية مع فلسطين) و(منظمة اصدقاء الأقصى) و(الرابطة الاسلامية في بريطانيا) و(منظمة أوقفوا الحرب) و(منظمة أوقفوا التسليح النووي).
ونشرت شرطة العاصمة لندن أفرادها في مناطق مرور المتظاهرين لضبط الأمن. (النهاية)

ن ب ش / أ م س



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