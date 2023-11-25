قصف إسرائيلي على دورية لليونيفيل جنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 25 - 11 (كونا) -- أعلن المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي عن تعرض دورية تابعة للقوة إلى إطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدة عيترون بجنوب لبنان.
وذكر تيننتي في بيان أصدرته اليونيفيل أنه لم يصب أي من جنود الدورية ولكن سيارتهم تضررت مشيرا إلى أن الحادث وقع خلال "فترة من الهدوء النسبي على طول الخط الأزرق".
وأضاف إن هذا الهجوم على قوات حفظ السلام التي "تعمل بجهد للحد من التوترات واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان أمر مثير للقلق العميق".
وأكد مسؤولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام و"منع المخاطر غير الضرورية عن أولئك الذين يسعون الى تحقيق الاستقرار".
وذكر الأطراف بالتزاماتهم في "حماية حفظة السلام وتجنب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر".
وأشار تيننتي إلى بيان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو أمس الذي دعا فيه "الذين يتبادلون اطلاق النار على طول الخط الازرق على وقف دائرة العنف هذه" محذرا من أن "أي تصعيد إضافي قد يكون له عواقب مدمرة".
ويعيش جنوب لبنان منذ أمس الجمعة فترة هدوء نسبي منذ سريان الهدنة الإنسانية في غزة وذلك بعد مواجهات عسكرية يومية بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت في الثامن من اكتوبر الماضي وتصاعدت حدتها في الايام الاخيرة. (النهاية) ا ي ب / ه س ص
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