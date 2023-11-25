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قصف إسرائيلي على دورية لليونيفيل جنوب لبنان

11/25/2023 2:31:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 25 - 11 (كونا) -- أعلن المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي عن تعرض دورية تابعة للقوة إلى إطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدة عيترون بجنوب لبنان.
وذكر تيننتي في بيان أصدرته اليونيفيل أنه لم يصب أي من جنود الدورية ولكن سيارتهم تضررت مشيرا إلى أن الحادث وقع خلال "فترة من الهدوء النسبي على طول الخط الأزرق".
وأضاف إن هذا الهجوم على قوات حفظ السلام التي "تعمل بجهد للحد من التوترات واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان أمر مثير للقلق العميق".
وأكد مسؤولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام و"منع المخاطر غير الضرورية عن أولئك الذين يسعون الى تحقيق الاستقرار".
وذكر الأطراف بالتزاماتهم في "حماية حفظة السلام وتجنب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر".
وأشار تيننتي إلى بيان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو أمس الذي دعا فيه "الذين يتبادلون اطلاق النار على طول الخط الازرق على وقف دائرة العنف هذه" محذرا من أن "أي تصعيد إضافي قد يكون له عواقب مدمرة".
ويعيش جنوب لبنان منذ أمس الجمعة فترة هدوء نسبي منذ سريان الهدنة الإنسانية في غزة وذلك بعد مواجهات عسكرية يومية بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت في الثامن من اكتوبر الماضي وتصاعدت حدتها في الايام الاخيرة. (النهاية) ا ي ب / ه س ص

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