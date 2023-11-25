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وفد عسكري مشترك من وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء يزور تركيا

11/25/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 25 - 11 (كونا) -- قام وفد عسكري مشترك من وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام برئاسة معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن الدكتور خالد الكندري بزيارة إلى الجمهورية التركية وذلك ضمن إطار التعاون الثنائي العسكري في مجال الصناعة الدفاعية.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم السبت أن الزيارة تخللتها جولة في عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج الملابس العسكرية للاطلاع والتعرف على الجاهزية والإمكانات وجودة التصنيع للملابس العسكرية.
وعلى هامش الزيارة التقى الوفد رئيس العمليات في رئاسة الأركان التركية اللواء صوبوتاي أضاش وعدد من قيادات الجيش التركي وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والموضوعات ضمن محور الزيارة. (النهاية)

ا ع س / ه س ص



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