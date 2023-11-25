وفد عسكري مشترك من وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء يزور تركيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 25 - 11 (كونا) -- قام وفد عسكري مشترك من وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام برئاسة معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن الدكتور خالد الكندري بزيارة إلى الجمهورية التركية وذلك ضمن إطار التعاون الثنائي العسكري في مجال الصناعة الدفاعية.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم السبت أن الزيارة تخللتها جولة في عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج الملابس العسكرية للاطلاع والتعرف على الجاهزية والإمكانات وجودة التصنيع للملابس العسكرية.
وعلى هامش الزيارة التقى الوفد رئيس العمليات في رئاسة الأركان التركية اللواء صوبوتاي أضاش وعدد من قيادات الجيش التركي وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والموضوعات ضمن محور الزيارة. (النهاية)
ا ع س / ه س ص
MENAFN25112023000071011013ID1107484444
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.