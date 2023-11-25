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توافق مصري برتغالي سلوفيني على ضرورة تثبيت الهدنة الانسانية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة

11/25/2023 2:31:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 11 (كونا)-- اتفقت مصر والبرتغال وسلوفينيا اليوم السبت على ضرورة استكمال العمل لتثبيت الهدنة الانسانية المؤقتة والبناء عليها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار احمد فهمي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو .
وقال المتحدث ان اللقاء شهد توافقا كذلك حول ضرورة تقديم الدعم الفوري والفعال لجهود الإغاثة الإنسانية للقطاع على النحو الكافي لإعاشة أهالي غزة الذين تعرضت سبل عيشهم وأمنهم للتدمير والرفض القاطع لتهجير أهالي غزة من أراضيهم.
واضاف ان الجانبين السلوفيني والبرتغالي رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة بقطاع غزة مثمنين الدور المصري القيادي استراتيجيا وسياسيا وإنسانيا على امتداد الأزمة منذ اندلاعها يوم 7 أكتوبر الماضي والذي كلل من خلال الوساطة المشتركة بالتوصل إلى الهدنة وتبادل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين بالإضافة إلى دور مصر المقدر كذلك في إجلاء الرعايا الأجانب من القطاع.
وقال المتحدث ان الرئيس السيسي ثمن مواقف دولتي البرتغال وسلوفينيا من النزاع منوها إلى عضوية سلوفينيا غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2024 - 2025.
واكد أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لجميع شعوبها.
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في السابعة من صباح أمس الجمعة وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد يتخللها الافراج عن ثلاثة اسرى فلسطينيين من النساء والاطفال مقابل كل اسير واحد من الاحتلال الاسرائيلي وبعدد يصل إلى الافراج عن 50 اسيرا لدى المقاومة مقابل 150 اسيرا فلسطينيا. (النهاية)

ع ف ف / م م ج



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