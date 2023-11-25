توافق مصري برتغالي سلوفيني على ضرورة تثبيت الهدنة الانسانية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 11 (كونا)-- اتفقت مصر والبرتغال وسلوفينيا اليوم السبت على ضرورة استكمال العمل لتثبيت الهدنة الانسانية المؤقتة والبناء عليها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار احمد فهمي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو .
وقال المتحدث ان اللقاء شهد توافقا كذلك حول ضرورة تقديم الدعم الفوري والفعال لجهود الإغاثة الإنسانية للقطاع على النحو الكافي لإعاشة أهالي غزة الذين تعرضت سبل عيشهم وأمنهم للتدمير والرفض القاطع لتهجير أهالي غزة من أراضيهم.
واضاف ان الجانبين السلوفيني والبرتغالي رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة بقطاع غزة مثمنين الدور المصري القيادي استراتيجيا وسياسيا وإنسانيا على امتداد الأزمة منذ اندلاعها يوم 7 أكتوبر الماضي والذي كلل من خلال الوساطة المشتركة بالتوصل إلى الهدنة وتبادل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين بالإضافة إلى دور مصر المقدر كذلك في إجلاء الرعايا الأجانب من القطاع.
وقال المتحدث ان الرئيس السيسي ثمن مواقف دولتي البرتغال وسلوفينيا من النزاع منوها إلى عضوية سلوفينيا غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2024 - 2025.
واكد أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لجميع شعوبها.
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في السابعة من صباح أمس الجمعة وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد يتخللها الافراج عن ثلاثة اسرى فلسطينيين من النساء والاطفال مقابل كل اسير واحد من الاحتلال الاسرائيلي وبعدد يصل إلى الافراج عن 50 اسيرا لدى المقاومة مقابل 150 اسيرا فلسطينيا. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
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