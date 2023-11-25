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العربي القطري والخليج السعودي يتأهلان لنهائي بطولة آسيا لكرة اليد بفوزهما على ناديي الكويت والقادسية

11/25/2023 2:31:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 11 (كونا) -- تأهل نادي العربي القطري اليوم السبت إلى المباراة النهائية للبطولة الآسيوية الـ26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد بعد فوزه على نادي الكويت (31 - 30) ليضرب موعدا مع الخليج السعودي الذي فاز على القادسية (30 - 29).
وفي المباراة الأولى حقق العربي القطري فوزا مثيرا عندما سجل هدف الفوز في الثانية الأخيرة من المباراة بعد التمديد إلى الأشواط الإضافية إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (27 - 27).
وشهدت المباراة إثارة وندية بين الفريقين إذ توالت الهجمات الواحدة تلو الأخرى فيما بينهم ليحسم الفريق القطري المباراة ويتأهل الى المباراة النهائية.
وفي المباراة الأخرى فرض الخليج السعودي أسلوبه على القادسية وسيطر على أغلب فترات اللقاء ليخرج فائزا بنتيجة (30 - 29).
وحاول القادسية العودة في بعض أوقات المباراة من خلال تقليص الفارق لكن باءت محاولاتهم دون قلب النتيجة.
ويلتقي العربي القطري في المباراة النهائية نظيره الخليج السعودي بعد غد الإثنين فيما يواجه الكويت نظيره القادسية لتحديد المركز الثالث.
ووفق لوائح البطولة سيتأهل بطل هذه النسخة إلى كأس العالم للأندية ممثلا عن قارة آسيا. (النهاية)

س ع د / ه س ص



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