العربي القطري والخليج السعودي يتأهلان لنهائي بطولة آسيا لكرة اليد بفوزهما على ناديي الكويت والقادسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 11 (كونا) -- تأهل نادي العربي القطري اليوم السبت إلى المباراة النهائية للبطولة الآسيوية الـ26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد بعد فوزه على نادي الكويت (31 - 30) ليضرب موعدا مع الخليج السعودي الذي فاز على القادسية (30 - 29).
وفي المباراة الأولى حقق العربي القطري فوزا مثيرا عندما سجل هدف الفوز في الثانية الأخيرة من المباراة بعد التمديد إلى الأشواط الإضافية إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (27 - 27).
وشهدت المباراة إثارة وندية بين الفريقين إذ توالت الهجمات الواحدة تلو الأخرى فيما بينهم ليحسم الفريق القطري المباراة ويتأهل الى المباراة النهائية.
وفي المباراة الأخرى فرض الخليج السعودي أسلوبه على القادسية وسيطر على أغلب فترات اللقاء ليخرج فائزا بنتيجة (30 - 29).
وحاول القادسية العودة في بعض أوقات المباراة من خلال تقليص الفارق لكن باءت محاولاتهم دون قلب النتيجة.
ويلتقي العربي القطري في المباراة النهائية نظيره الخليج السعودي بعد غد الإثنين فيما يواجه الكويت نظيره القادسية لتحديد المركز الثالث.
ووفق لوائح البطولة سيتأهل بطل هذه النسخة إلى كأس العالم للأندية ممثلا عن قارة آسيا. (النهاية)
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