تركيا وروسيا تطمحان لرفع التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 25 - 11 (كونا) -- أكدت تركيا وروسيا اليوم السبت ضرورة رفع التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار والارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستويات أرحب.
جاء ذلك خلال مباحثات تركية - روسية عقدت في العاصمة التركية أنقرة لبحث قضايا الطاقة والاستثمار والسياحة برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك وفقا لما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وشدد الجانبان على أهمية تنويع الاستثمارات المتبادلة ولاسيما في البنى التحتية للموانئ وتسريع مراحل التصدير وتنويع الصادرات السلعية.
كما وقعا بروتوكول الدورة الـ18 للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة التركية - الروسية ليكون "خارطة طريق جديدة لتعزيز العلاقات في هذا الجانب".
ووقع البروتوكول عن الجانب التركي وزير التجارة عمر بولات وعن الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع أكد بولات ضرورة الارتقاء بالعلاقات التركية - الروسية إلى مستوى أعلى من خلال تنفيذ البنود الواردة في نص البروتوكول الذي جاء نتيجة عمل مشترك بين الطرفين.
وأوضح أن البروتوكول يشمل مجالات عديدة مثل التجارة والجمارك والطاقة والزراعة والصناعة والتوحيد القياسي والنقل والسياحة والمقاولات.
وأضاف بولات "يمكننا وصف البروتوكول بأنه خريطة طريق تحدد المسار الذي ستتبعه العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا في السنوات المقبلة".
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن مباحثات اليوم كانت شفافة وبناءة وشهدت تحديد "قضايا التعاون للمستقبل وقربنا مواقفنا بشأن بعض القضايا في التعاون الثنائي".
وتابع "نحرز تقدما إيجابيا في جميع مجالات التعاون بين روسيا وتركيا".
كما تناولت المباحثات الملفات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إذ أكد الجانبان ضرورة تسويته بالحلول السلمية الدائمة وأبديا استعداد البلدين لبذل الجهود اللازمة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. (النهاية)
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