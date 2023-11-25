-->

Saturday, 25 November 2023 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركيا وروسيا تطمحان لرفع التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار

11/25/2023 2:31:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 25 - 11 (كونا) -- أكدت تركيا وروسيا اليوم السبت ضرورة رفع التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار والارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستويات أرحب.
جاء ذلك خلال مباحثات تركية - روسية عقدت في العاصمة التركية أنقرة لبحث قضايا الطاقة والاستثمار والسياحة برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك وفقا لما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وشدد الجانبان على أهمية تنويع الاستثمارات المتبادلة ولاسيما في البنى التحتية للموانئ وتسريع مراحل التصدير وتنويع الصادرات السلعية.
كما وقعا بروتوكول الدورة الـ18 للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة التركية - الروسية ليكون "خارطة طريق جديدة لتعزيز العلاقات في هذا الجانب".
ووقع البروتوكول عن الجانب التركي وزير التجارة عمر بولات وعن الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع أكد بولات ضرورة الارتقاء بالعلاقات التركية - الروسية إلى مستوى أعلى من خلال تنفيذ البنود الواردة في نص البروتوكول الذي جاء نتيجة عمل مشترك بين الطرفين.
وأوضح أن البروتوكول يشمل مجالات عديدة مثل التجارة والجمارك والطاقة والزراعة والصناعة والتوحيد القياسي والنقل والسياحة والمقاولات.
وأضاف بولات "يمكننا وصف البروتوكول بأنه خريطة طريق تحدد المسار الذي ستتبعه العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا في السنوات المقبلة".
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن مباحثات اليوم كانت شفافة وبناءة وشهدت تحديد "قضايا التعاون للمستقبل وقربنا مواقفنا بشأن بعض القضايا في التعاون الثنائي".
وتابع "نحرز تقدما إيجابيا في جميع مجالات التعاون بين روسيا وتركيا".
كما تناولت المباحثات الملفات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إذ أكد الجانبان ضرورة تسويته بالحلول السلمية الدائمة وأبديا استعداد البلدين لبذل الجهود اللازمة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. (النهاية)

ا ع س / ه س ص


MENAFN25112023000071011013ID1107484441

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث