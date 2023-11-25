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الدوري الألماني.. (ليفركوزن) يفوز على (بريمن) ضمن منافسات المرحلة ال12

11/25/2023 2:31:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 25 - 11 (كونا) -- حقق فريق (باير ليفركوزن) اليوم السبت فوزا بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره (فيردر بريمن) ضمن منافسات المرحلة ال12 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وجاء الهدف الأول للمباراة عبر نيران صديقة في الدقيقة التاسعة بواسطة أوليفر ديمان فيما سجل جيرمي فريمبونغ الهدف الثاني في الدقيقة ال43 وأليخاندرو كريمالدو الهدف الثالث في الدقيقة 76.
وفي مباريات أخرى ضمن المرحلة ذاتها تعادل (أونيون برلين) مع (آوغسبورغ) بهدف لمثله وبالنتيجة نفسها تعادل (فرايبورغ) مع (دارمشتات) فيما فاز (فولفسبورغ) على (لايبتسيغ) بهدفين لهدف.
كما فاز (بوروسيا دورتموند) على (مونشنغلادباخ) بأربعة أهداف مقابل هدفين في حين يلتقي في هذه الأثناء (فرانكفورت) مع (شتوتغارت).
وفي مستهل المرحلة خسر (كولونيا) مساء أمس الجمعة أمام (بايرن ميونيخ) بهدف دون رد على أن يختتم الأسبوع الثاني عشر بلقاءين يجمع الأول (هايدنهايم) و(بوخوم) فيما يواجه (هوفنهايم) في الثاني ضيفه (ماينتس).
ووفق هذه النتائج يبقى (ليفركوزن) في الصدارة بواقع 34 نقطة متقدما بفارق نقطتين على (بايرن ميونيخ) يليهما فريق (شتوتغارت) في المركز الثالث أمام (دورتموند) و(لايبتسيغ) في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
وفي النصف الثاني من قائمة الترتيب يحتل (آوغسبورغ) المركز العاشر يليه كل من (مونشنغلادباخ) و(بريمن) في المركزين الحادي عشر والثاني عشر فيما تقبع فرق (ماينتس) و(أونيون برلين) و(كولونيا) في المراكز الثلاثة الأخيرة. (النهاية) ع ن ج / ر ج

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