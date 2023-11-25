الدوري الألماني.. (ليفركوزن) يفوز على (بريمن) ضمن منافسات المرحلة ال12

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 25 - 11 (كونا) -- حقق فريق (باير ليفركوزن) اليوم السبت فوزا بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره (فيردر بريمن) ضمن منافسات المرحلة ال12 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وجاء الهدف الأول للمباراة عبر نيران صديقة في الدقيقة التاسعة بواسطة أوليفر ديمان فيما سجل جيرمي فريمبونغ الهدف الثاني في الدقيقة ال43 وأليخاندرو كريمالدو الهدف الثالث في الدقيقة 76.
وفي مباريات أخرى ضمن المرحلة ذاتها تعادل (أونيون برلين) مع (آوغسبورغ) بهدف لمثله وبالنتيجة نفسها تعادل (فرايبورغ) مع (دارمشتات) فيما فاز (فولفسبورغ) على (لايبتسيغ) بهدفين لهدف.
كما فاز (بوروسيا دورتموند) على (مونشنغلادباخ) بأربعة أهداف مقابل هدفين في حين يلتقي في هذه الأثناء (فرانكفورت) مع (شتوتغارت).
وفي مستهل المرحلة خسر (كولونيا) مساء أمس الجمعة أمام (بايرن ميونيخ) بهدف دون رد على أن يختتم الأسبوع الثاني عشر بلقاءين يجمع الأول (هايدنهايم) و(بوخوم) فيما يواجه (هوفنهايم) في الثاني ضيفه (ماينتس).
ووفق هذه النتائج يبقى (ليفركوزن) في الصدارة بواقع 34 نقطة متقدما بفارق نقطتين على (بايرن ميونيخ) يليهما فريق (شتوتغارت) في المركز الثالث أمام (دورتموند) و(لايبتسيغ) في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
وفي النصف الثاني من قائمة الترتيب يحتل (آوغسبورغ) المركز العاشر يليه كل من (مونشنغلادباخ) و(بريمن) في المركزين الحادي عشر والثاني عشر فيما تقبع فرق (ماينتس) و(أونيون برلين) و(كولونيا) في المراكز الثلاثة الأخيرة. (النهاية) ع ن ج / ر ج
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