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وزير خارجية مصر: استقرار المنطقة يتحقق باطلاق عملية سياسية متكاملة عادلة للقضية الفلسطينية

11/25/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 11 (كونا) -- شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت على أن استعادة الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإطلاق عملية سياسية متكاملة تهدف للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين ووفقا لمقررات الشرعية الدولية.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء شكري مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون ووزير خارجية البرتغال جواو كرافينيو.
وأكد شكري الموقف المصري القائم على ضرورة الوقف الكامل وغير المشروط لإطلاق النار وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بما في ذلك عن طريق المعابر الإسرائيلية.
وأدان استهداف المدنيين ورفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني وكذلك رفض محاولات إسرائيل لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وشدد على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة وأهله باعتباره القوة القائمة بالاحتلال في توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع وفقا للالتزامات القانون الدولي الإنساني.
واعرب شكري عن تقديره لمواقف البرتغال وسلوفينيا المتوازنة تجاه الأزمة وتصويتهما لصالح القرار العربي بشأن غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واشار الى مواقف البرتغال التقليدية المؤيدة للقضية الفلسطينية ولحل الدولتين والتي انعكست في دعوة رئيس الوزراء البرتغالي لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة المجلس الأوروبي التي عقدت في أكتوبر 2023.
وأكد ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه العمل على ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.
فيما قال البيان ان الزيارة المشتركة للوزيرين تأتي في إطار الحرص على التنسيق والتشاور مع مصر لبحث سبل إيجاد حل للأزمة الحالية في غزة ووضع حد للاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة.
واضاف ان وزيري خارجية البرتغال وسلوفينيا رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة معربين عن تقديرهما للدور الذي اضطلعت به مصر للوصول إلى هذا الاتفاق كخطوة أولى نحو التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت باعتباره المسار الوحيد لاحتواء الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.
وقال البيان ان المحادثات عكست حرص الوزراء على تبادل التقييمات والرؤى حول المحددات المطلوب توفرها لإنهاء الأزمة وكيفية التعامل مع تبعاتها الإنسانية.
واشار الى حرص وزيري خارجية البرتغال وسلوفينيا على التعرف عن كثب على نتائج الاتصالات والتحركات المصرية التي تستهدف الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار وآليات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الأخيرة والاستماع للرؤية المصرية إزاء إيجاد حل مستدام وعادل للقضية الفلسطينية.
وقال البيان إن المناقشات تطرقت أيضا لمشروع القرار الذي تعتزم المجموعتان العربية والإسلامية تقديمه لمجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.(النهاية)

ع ف ف / ف ا س



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