وزير خارجية مصر: استقرار المنطقة يتحقق باطلاق عملية سياسية متكاملة عادلة للقضية الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 11 (كونا) -- شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت على أن استعادة الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإطلاق عملية سياسية متكاملة تهدف للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين ووفقا لمقررات الشرعية الدولية.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء شكري مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون ووزير خارجية البرتغال جواو كرافينيو.
وأكد شكري الموقف المصري القائم على ضرورة الوقف الكامل وغير المشروط لإطلاق النار وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بما في ذلك عن طريق المعابر الإسرائيلية.
وأدان استهداف المدنيين ورفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني وكذلك رفض محاولات إسرائيل لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وشدد على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة وأهله باعتباره القوة القائمة بالاحتلال في توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع وفقا للالتزامات القانون الدولي الإنساني.
واعرب شكري عن تقديره لمواقف البرتغال وسلوفينيا المتوازنة تجاه الأزمة وتصويتهما لصالح القرار العربي بشأن غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واشار الى مواقف البرتغال التقليدية المؤيدة للقضية الفلسطينية ولحل الدولتين والتي انعكست في دعوة رئيس الوزراء البرتغالي لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة المجلس الأوروبي التي عقدت في أكتوبر 2023.
وأكد ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه العمل على ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.
فيما قال البيان ان الزيارة المشتركة للوزيرين تأتي في إطار الحرص على التنسيق والتشاور مع مصر لبحث سبل إيجاد حل للأزمة الحالية في غزة ووضع حد للاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة.
واضاف ان وزيري خارجية البرتغال وسلوفينيا رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة معربين عن تقديرهما للدور الذي اضطلعت به مصر للوصول إلى هذا الاتفاق كخطوة أولى نحو التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت باعتباره المسار الوحيد لاحتواء الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.
وقال البيان ان المحادثات عكست حرص الوزراء على تبادل التقييمات والرؤى حول المحددات المطلوب توفرها لإنهاء الأزمة وكيفية التعامل مع تبعاتها الإنسانية.
واشار الى حرص وزيري خارجية البرتغال وسلوفينيا على التعرف عن كثب على نتائج الاتصالات والتحركات المصرية التي تستهدف الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار وآليات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الأخيرة والاستماع للرؤية المصرية إزاء إيجاد حل مستدام وعادل للقضية الفلسطينية.
وقال البيان إن المناقشات تطرقت أيضا لمشروع القرار الذي تعتزم المجموعتان العربية والإسلامية تقديمه لمجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.(النهاية)
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