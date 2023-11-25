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رئيس الوزراء اليمني يؤكد على ضرورة حماية آليات الإغاثة في مناطق الحوثيين

11/25/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 25 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم السبت على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي موقفا قويا لحماية آليات الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني في مناطق ميليشيات الحوثي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن للممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وشدد عبدالملك على حرص الحكومة على دعم جهود الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتقديم كافة التسهيلات لحركة موظفيها وتحسين وصولهم إلى المحتاجين للمساعدة والعون في أنحاء اليمن.
وأشاد بالجهود الاستثنائية الهامة التي بذلها غريسلي خلال فترة عمله في اليمن وانجازاتها وفي مقدمتها استكمال تنفيذ المرحلة الاولى من خطة الانقاذ الأممية للناقلة (صافر) وتفادي الكارثة البيئية التي كانت وشيكة في البحر الأحمر مشيرا إلى أهمية استكمال الخطة الأممية للتخلص من النفط الخام المخزن في السفينة البديلة وإغلاق خط النقل بعد فصله عن الخزان (صافر).
من جانبه استعرض غريسلي مستوى الاستجابة الأممية للاحتياجات الانسانية المتزايدة والتوجهات الاممية لتعزيز حضور الوكالات الدولية في المناطق الاكثر احتياجا بسبب تدفق النازحين واثار الحرب.
وأعرب عن تقديره لما حظي به خلال فترة عمله من تسهيلات ودعم من قبل الحكومة اليمنية لانجاح مهامه. (النهاية)

س ن ص / م م ج




MENAFN25112023000071011013ID1107484438

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