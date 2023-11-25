رئيس الوزراء اليمني يؤكد على ضرورة حماية آليات الإغاثة في مناطق الحوثيين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 25 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم السبت على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي موقفا قويا لحماية آليات الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني في مناطق ميليشيات الحوثي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن للممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وشدد عبدالملك على حرص الحكومة على دعم جهود الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتقديم كافة التسهيلات لحركة موظفيها وتحسين وصولهم إلى المحتاجين للمساعدة والعون في أنحاء اليمن.
وأشاد بالجهود الاستثنائية الهامة التي بذلها غريسلي خلال فترة عمله في اليمن وانجازاتها وفي مقدمتها استكمال تنفيذ المرحلة الاولى من خطة الانقاذ الأممية للناقلة (صافر) وتفادي الكارثة البيئية التي كانت وشيكة في البحر الأحمر مشيرا إلى أهمية استكمال الخطة الأممية للتخلص من النفط الخام المخزن في السفينة البديلة وإغلاق خط النقل بعد فصله عن الخزان (صافر).
من جانبه استعرض غريسلي مستوى الاستجابة الأممية للاحتياجات الانسانية المتزايدة والتوجهات الاممية لتعزيز حضور الوكالات الدولية في المناطق الاكثر احتياجا بسبب تدفق النازحين واثار الحرب.
وأعرب عن تقديره لما حظي به خلال فترة عمله من تسهيلات ودعم من قبل الحكومة اليمنية لانجاح مهامه. (النهاية)
س ن ص / م م ج
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