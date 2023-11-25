نيويورك: اعتقال 34 متظاهراً احتجوا على قتل المدنيين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 25 تشرين الثاني (بترا)- اعتقلت شرطة نيويورك 34 متظاهراً في موكب ميسيز لعيد الشكر، الذين كانوا يحتجون على قتل إسرائيل للمدنيين في غزة.

وتوقف العرض، الذي ضم متظاهرين يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويهتفون، لفترة وجيزة، عندما سعى بعضهم وهم يرتدون ملابس بيضاء ملطخة بدماء مزيفة، إلى لصق أيديهم على الرصيف.

وكان هذا الإجراء مجرد واحدة من سلسلة من المظاهرات خلال عطلة عيد الشكر، والتي طالب فيها المتظاهرون في جميع أنحاء الولايات المتحدة بوقف دائم لإطلاق النار.

ويواجه 4 من المتظاهرين مجموعة من التهم، بما في ذلك المضايقة وعرقلة الإدارة الحكومية ومقاومة الاعتقال، فيما تلقى 30 منهم استدعاءات بتهمة التعدي على ممتلكات الغير والسلوك غير المنضبط على طول طريق الموكب.

ورسم الناشطون عبارة "فلسطين حرة" على السطح الخارجي للفرع الرئيسي لمكتبة نيويورك العامة وأرفقوا الرسالة ببصمات اليد باللون الأحمر.

وقالت الشرطة إن التحقيق في أعمال التخريب، التي وصفتها بأنها أعمال إجرامية، ما يزال مستمرا.

وما تزال المظاهرات في نيويورك والمدن الأميركية قائمة احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة.

--(بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

25/11/2023 22:13:48