الحسين يتفوق على الجليل ضمن دوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- تفوق فريق الحسين على نظيرة الجليل، اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023/2024.

وفي اليوم الثالث للجولة، تفوق الحسين على الجليل، بهدف دون مقابل، سجله اللاعب عبدالجليل أجاغون، ليرفع الحسين رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة، فيما تجمّد رصيد الجليل في المركز التاسع عند 7 نقاط.

--(بترا)

ض ع/ب ع/ هـ ح

25/11/2023 22:12:22