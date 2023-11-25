الحسين يتفوق على الجليل ضمن دوري المحترفين
التاريخ
11/25/2023 2:30:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- تفوق فريق الحسين على نظيرة الجليل، اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023/2024.
وفي اليوم الثالث للجولة، تفوق الحسين على الجليل، بهدف دون مقابل، سجله اللاعب عبدالجليل أجاغون، ليرفع الحسين رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة، فيما تجمّد رصيد الجليل في المركز التاسع عند 7 نقاط.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
25/11/2023 22:12:22
MENAFN25112023000117011021ID1107484436
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