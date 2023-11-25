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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

11/25/2023 2:30:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 25 تشرين الثاني (بترا)- استشهد الشاب عمار محمد أبو الوفا (21 عاما)، وأصيب 5 آخرون برصاص الاحتلال في جنين أحدهم وصفت حالته بالخطيرة.
واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ساحة المستشفى الحكومي في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، مساء اليوم السبت، مطالبة المرضى والكوادر الطبية بالخروج من المستشفى.
وقال مدير مستشفى الرازي، الدكتور فواز حماد، في بيان، إن الشاب عمار استشهد برصاص الاحتلال، كما وصلت المستشفى 5 إصابات أخرى بالرصاص الحي، بينها إصابة خطيرة.
وقال بيان صادر عن المستشفى، اليوم، إن جيش الاحتلال طلب من المواطنين والممرضين والأطباء رفع اليدين ورفع الملابس عن الخصر أثناء خروجهم.
وقامت قوات الاحتلال بدفع تعزيزات كبيرة إلى جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة، وفق جمعية الهلال الأحمر.
--بترا)
م ف/ب ع
25/11/2023 22:02:32

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