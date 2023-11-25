استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 25 تشرين الثاني (بترا)- استشهد الشاب عمار محمد أبو الوفا (21 عاما)، وأصيب 5 آخرون برصاص الاحتلال في جنين أحدهم وصفت حالته بالخطيرة.
واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ساحة المستشفى الحكومي في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، مساء اليوم السبت، مطالبة المرضى والكوادر الطبية بالخروج من المستشفى.
وقال مدير مستشفى الرازي، الدكتور فواز حماد، في بيان، إن الشاب عمار استشهد برصاص الاحتلال، كما وصلت المستشفى 5 إصابات أخرى بالرصاص الحي، بينها إصابة خطيرة.
وقال بيان صادر عن المستشفى، اليوم، إن جيش الاحتلال طلب من المواطنين والممرضين والأطباء رفع اليدين ورفع الملابس عن الخصر أثناء خروجهم.
وقامت قوات الاحتلال بدفع تعزيزات كبيرة إلى جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة، وفق جمعية الهلال الأحمر.
--بترا)
م ف/ب ع
25/11/2023 22:02:32
MENAFN25112023000117011021ID1107484435
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