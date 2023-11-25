وقفة لمهندسي إربد تضامنا مع قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 25 تشرين الثاني(بترا)-نفذت نقابة المهندسين الأردنيين فرع إربد، اليوم السبت، وقفة تضامنية للأطفال بعنوان: "أنقذوا اطفال غزة"، شارك فيها أعضاء النقابة، ولجنة المهندسات، ولجنة المهندسين الشباب، وأعضاء الهيئة العامة وعائلاتهم وعدد من الأطفال أمام مجمع النقابات المهنية.

ونددت الوقفة بالعدوان الإسرائيلي الوحشي والبربري على قطاع غزة واستهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء.

كما رفع المشاركون شعارات حيّت صمود الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة وفي وجه العدوان الإسرائيلي الوحشي، مؤكدين أن هذا الظلم وهذه الغطرسة لابد أن تنتهي وأن الاحتلال إلى زوال لا محال.

ووجه أطفال إربد، خلال الوقفة، رسالة دعم وصمود وتضامن لأطفال غزة، معربين عن رفضهم وإدانتهم للإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة الذي يواجه عدوانا غير مسبوق وسط صمت عالمي.

وألقى عدد من الأطفال خلال الفعاليات كلمات أكدت مناصرة صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة لكتابة رسائل محبة وسلام لأطفال غزة من خلال كتابتهم على بالونات أطلقت في الفضاء تحمل دعواتهم الصادقة.

وقالت رئيسة لجنة مهندسات فرع إربد، المهندسة دينا شحرور، إن تنظيم هذه الفعالية جاء لنصرة ودعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد الأهل في فلسطين، مشيرة إلى أن وضوح الموقف الأردني رسميا وشعبيا، يؤكد أن القضية الفلسطينية تعتبر لدى الأردن وقيادته قضية وطنية استراتيجية لها كل الدعم والمساندة.

--(بترا)

س ع/ب ع/ هـ ح

25/11/2023 21:55:38