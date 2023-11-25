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فريق فرسان الأردن يُتوّج بلقب دوري الناشئين

11/25/2023 2:30:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- توّج فريق فرسان الأردن بلقب دوري الناشئين تحت سن 15 لكرة القدم لأندية النخبة بعد فوزه على نظيره الوحدات 3-0، مع اختتام الأسبوع العاشر والأخير من الدور الثاني للبطولة لموسم 2023/2024.
وسلم مدير دائرة المسابقات في اتحاد الكرة عوض شعيبات، اليوم السبت، فريق فرسان الأردن كأس البطولة وميداليات المركز الأول.
وفي المقابل، حقق الحسين فوزا على الرمثا الوحدات بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها تغلب الجزيرة على الفيصلي.
ومع اختتام منافسات البطولة، استقر فرسان الأردن بصدارة ترتيب الفرق برصيد 25 نقطة، ثم الوحدات والفيصلي 14، الجزيرة 12، الحسين 11، والرمثا 8.
وأقيمت منافسات المرحلة الثانية لدوري النخبة ت 15، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً".
--(بترا)
خ خ/ب ع
25/11/2023 21:46:35

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