فريق فرسان الأردن يُتوّج بلقب دوري الناشئين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- توّج فريق فرسان الأردن بلقب دوري الناشئين تحت سن 15 لكرة القدم لأندية النخبة بعد فوزه على نظيره الوحدات 3-0، مع اختتام الأسبوع العاشر والأخير من الدور الثاني للبطولة لموسم 2023/2024.
وسلم مدير دائرة المسابقات في اتحاد الكرة عوض شعيبات، اليوم السبت، فريق فرسان الأردن كأس البطولة وميداليات المركز الأول.
وفي المقابل، حقق الحسين فوزا على الرمثا الوحدات بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها تغلب الجزيرة على الفيصلي.
ومع اختتام منافسات البطولة، استقر فرسان الأردن بصدارة ترتيب الفرق برصيد 25 نقطة، ثم الوحدات والفيصلي 14، الجزيرة 12، الحسين 11، والرمثا 8.
وأقيمت منافسات المرحلة الثانية لدوري النخبة ت 15، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً".
--(بترا)
خ خ/ب ع
25/11/2023 21:46:35
MENAFN25112023000117011021ID1107484433
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