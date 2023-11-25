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عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى

11/25/2023 2:30:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 25 تشرين الثاني (بترا)- تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب مساء اليوم السبت، بسبب المماطلة في ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. وطالبت المسيرة التي نظمها أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى فورا.
وقالت القناة 13 العبرية إن المظاهرات تركزت أمام مبنى وزارة الدفاع وساحة الكابلان في تل أبيب، حيث هتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطالبوه بإطلاق سراح أبنائهم و تقديم استقالته.
وحمل المتظاهرون، المسؤولية الكاملة لنتنياهو، عما حل بهم وبأبنائهم الأسرى في السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
م ف /ب ع/ ع ط
25/11/2023 20:53:55

MENAFN25112023000117011021ID1107484432

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