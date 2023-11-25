عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 25 تشرين الثاني (بترا)- تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب مساء اليوم السبت، بسبب المماطلة في ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. وطالبت المسيرة التي نظمها أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى فورا.
وقالت القناة 13 العبرية إن المظاهرات تركزت أمام مبنى وزارة الدفاع وساحة الكابلان في تل أبيب، حيث هتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطالبوه بإطلاق سراح أبنائهم و تقديم استقالته.
وحمل المتظاهرون، المسؤولية الكاملة لنتنياهو، عما حل بهم وبأبنائهم الأسرى في السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
م ف /ب ع/ ع ط
25/11/2023 20:53:55
MENAFN25112023000117011021ID1107484432
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