الإمارات تعلن أول الفائزين بجائزة نوابغ العرب

MENAFN - Jordan News Agency)

دبي 25 تشرين الثاني (بترا)- أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم السبت، عن أول الفائزين في جائزة "نوابغ العرب" التي نالها جراح القلب السعودي هاني نجم.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في منشور عبر حسابه في منصة (إكس): "أطلقنا قبل عام مبادرة نوابغ العرب بهدف تكريم العلماء العرب والاحتفاء بالعقول العربية وتحفيز المبدعين العرب في قطاعات كالطب والهندسة والاقتصاد والأدب والفنون وغيرها.

وقال سموه، إنه ومثلما يحتفل العالم بالعلماء في جائزة نوبل فإننا نحتفي بالعلماء العرب في هذه الجائزة لتكون "نوبل العرب".

وساهم الطبيب السعودي في تطوير صمام قلب يمكنه النمو داخل الجسم، وخاصة الأطفال، حيث يمكن زراعته في قلب الطفل مع قابليته للنمو بمرور الأعوام، لتجنيب الطفل جراحات متكررة، وهو يعمل حاليا كرئيس لقسم جراحة القلب للأطفال والبالغين بمستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة.

- - (بترا)

ف ش /ب ع/ ع ط

25/11/2023 20:48:02