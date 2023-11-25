الإمارات تعلن أول الفائزين بجائزة نوابغ العرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
دبي 25 تشرين الثاني (بترا)- أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم السبت، عن أول الفائزين في جائزة "نوابغ العرب" التي نالها جراح القلب السعودي هاني نجم.
وقال الشيخ محمد بن راشد، في منشور عبر حسابه في منصة (إكس): "أطلقنا قبل عام مبادرة نوابغ العرب بهدف تكريم العلماء العرب والاحتفاء بالعقول العربية وتحفيز المبدعين العرب في قطاعات كالطب والهندسة والاقتصاد والأدب والفنون وغيرها.
وقال سموه، إنه ومثلما يحتفل العالم بالعلماء في جائزة نوبل فإننا نحتفي بالعلماء العرب في هذه الجائزة لتكون "نوبل العرب".
وساهم الطبيب السعودي في تطوير صمام قلب يمكنه النمو داخل الجسم، وخاصة الأطفال، حيث يمكن زراعته في قلب الطفل مع قابليته للنمو بمرور الأعوام، لتجنيب الطفل جراحات متكررة، وهو يعمل حاليا كرئيس لقسم جراحة القلب للأطفال والبالغين بمستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة.
- - (بترا)
ف ش /ب ع/ ع ط
25/11/2023 20:48:02
MENAFN25112023000117011021ID1107484431
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