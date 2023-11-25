إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 25 تشرين الثاني (بترا)- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين، ومحاصرة مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مساء اليوم السبت، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المدينة من محاور عدة، وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، فيما نشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

--(بترا)

م ف/ب ع/ ع ط

25/11/2023 20:45:04