إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين

إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين
التاريخ
11/25/2023 2:30:51 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 25 تشرين الثاني (بترا)- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين، ومحاصرة مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مساء اليوم السبت، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المدينة من محاور عدة، وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، فيما نشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
25/11/2023 20:45:04
MENAFN25112023000117011021ID1107484430
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