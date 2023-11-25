-->

Saturday, 25 November 2023 11:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين

11/25/2023 2:30:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 25 تشرين الثاني (بترا)- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين، ومحاصرة مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مساء اليوم السبت، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المدينة من محاور عدة، وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، فيما نشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
25/11/2023 20:45:04

MENAFN25112023000117011021ID1107484430

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث