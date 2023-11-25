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شباب الأردن يتفوق على الأهلي ضمن دوري المحترفين

11/25/2023 2:30:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 الثاني (بترا)- تفوق شباب الأردن على نظيره الأهلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023/2024.
وفي اليوم الثالث للجولة تفوق شباب الأردن على الأهلي بهدف دون مقابل، سجله لاعب الأهلي يزن الغرابلة عن طريق الخطأ في مرماه، ليرفع شباب الأردن رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الأهلي في المركز الأخير عند 4 نقاط.
وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الوحدات والرمثا، ومغير السرحان والفيصلي، ضمن الأسبوع الثامن، حتى إشعار آخر، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
25/11/2023 20:41:47

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