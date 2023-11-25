شباب الأردن يتفوق على الأهلي ضمن دوري المحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 الثاني (بترا)- تفوق شباب الأردن على نظيره الأهلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023/2024.
وفي اليوم الثالث للجولة تفوق شباب الأردن على الأهلي بهدف دون مقابل، سجله لاعب الأهلي يزن الغرابلة عن طريق الخطأ في مرماه، ليرفع شباب الأردن رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الأهلي في المركز الأخير عند 4 نقاط.
وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الوحدات والرمثا، ومغير السرحان والفيصلي، ضمن الأسبوع الثامن، حتى إشعار آخر، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
25/11/2023 20:41:47
MENAFN25112023000117011021ID1107484429
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