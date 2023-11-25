هيئة الأسرى الفلسطينية تؤكد عدم التزام الاحتلال بنص اتفاق تحرير الأسرى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدوة فارس، إن الاتفاق نص على تحرير الأسرى حسب الأقدمية لكن إسرائيل لم تلتزم به يوم أمس.
ووفقاً للموقع الرسمي للهيئة، أوضح قدورة في مؤتمر صحفي أُقيم بمقر الهيئة مساء اليوم السبت، أن إسرائيل لم تلتزم اليوم، بالإفراج عن الأسرى حسب معيار الأقدمية، وأن هناك استياء كبيرا لدى المقاومة الفلسطينية من التلاعب بلوائح الأسرى.
وأشار قدورة إلى أن إسرائيل كانت تنوي تسليم الأسرى اليوم، في أريحا لكننا رفضنا ذلك، مؤكدا أنه و "حتى اللحظة لا نعلم أين سيكون الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى".
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
25/11/2023 20:32:17
MENAFN25112023000117011021ID1107484428
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