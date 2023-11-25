هيئة الأسرى الفلسطينية تؤكد عدم التزام الاحتلال بنص اتفاق تحرير الأسرى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدوة فارس، إن الاتفاق نص على تحرير الأسرى حسب الأقدمية لكن إسرائيل لم تلتزم به يوم أمس.

ووفقاً للموقع الرسمي للهيئة، أوضح قدورة في مؤتمر صحفي أُقيم بمقر الهيئة مساء اليوم السبت، أن إسرائيل لم تلتزم اليوم، بالإفراج عن الأسرى حسب معيار الأقدمية، وأن هناك استياء كبيرا لدى المقاومة الفلسطينية من التلاعب بلوائح الأسرى.

وأشار قدورة إلى أن إسرائيل كانت تنوي تسليم الأسرى اليوم، في أريحا لكننا رفضنا ذلك، مؤكدا أنه و "حتى اللحظة لا نعلم أين سيكون الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى".

--(بترا)

أ ن/ب ع/ ع ط

25/11/2023 20:32:17