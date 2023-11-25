جامعة الأميرة سمية تفوز بالمركز الأول في مسابقة هواوي الإقليمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- فاز فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمركز الأول محليا في مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية مسار الحوسبة، بمشاركة 900 طالب من مختلف الجامعات الأردنية، متأهلاً بذلك للمنافسة في المسابقة الإقليمية التي ستعقد في البحرين نهاية الشهر المقبل.

وضم فريق الجامعة الفائز بالمركز الأول، كلاً من الطلبة: سارة ماهر حمد، نزار درادكة من كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة، وبإشراف الدكتور عمار عودة.

وأعربت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، عن فخرها بطلبة الفريق ومشرفهم على هذا الفوز المشرف الذي يؤكد المستوى المتميز الذي يتمتع به طلبة الجامعة وبدعم متواصل من سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة لرفد سوق العمل الدولي بكفاءات ريادية شابة.

من جانبه، أشار مشرف الفريق الدكتور عمار عودة، إلى أن المسابقة جمعت بين النظرية والممارسة في اتجاهات شملت: التقنيات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتخزين البيانات والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، والشبكات.

يذكر أن طلبة الجامعة أحرزوا العام الماضي المركز الأول ضمن الفريق الأردني المشارك في مسابقة هواوي الإقليمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022 والمركز الثاني عالميا، ضمن نسختها السادسة، والتي أقيمت في مدينة مسقط، بسلطنة عُمان.

--(بترا)

أ ر/ب ع / ع ط

25/11/2023 20:12:11