جامعة الأميرة سمية تفوز بالمركز الأول في مسابقة هواوي الإقليمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- فاز فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمركز الأول محليا في مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية مسار الحوسبة، بمشاركة 900 طالب من مختلف الجامعات الأردنية، متأهلاً بذلك للمنافسة في المسابقة الإقليمية التي ستعقد في البحرين نهاية الشهر المقبل.
وضم فريق الجامعة الفائز بالمركز الأول، كلاً من الطلبة: سارة ماهر حمد، نزار درادكة من كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة، وبإشراف الدكتور عمار عودة.
وأعربت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، عن فخرها بطلبة الفريق ومشرفهم على هذا الفوز المشرف الذي يؤكد المستوى المتميز الذي يتمتع به طلبة الجامعة وبدعم متواصل من سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة لرفد سوق العمل الدولي بكفاءات ريادية شابة.
من جانبه، أشار مشرف الفريق الدكتور عمار عودة، إلى أن المسابقة جمعت بين النظرية والممارسة في اتجاهات شملت: التقنيات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتخزين البيانات والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، والشبكات.
يذكر أن طلبة الجامعة أحرزوا العام الماضي المركز الأول ضمن الفريق الأردني المشارك في مسابقة هواوي الإقليمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022 والمركز الثاني عالميا، ضمن نسختها السادسة، والتي أقيمت في مدينة مسقط، بسلطنة عُمان.
--(بترا)
أ ر/ب ع / ع ط
25/11/2023 20:12:11
MENAFN25112023000117011021ID1107484427
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