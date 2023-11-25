-->

Saturday, 25 November 2023 11:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ذوو الأسيرة جعابيص يشكون مماطلة الاحتلال في الإفراج عن ابنتهم

11/25/2023 2:30:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 25 تشرين الثاني (بترا)- قالت عائلة الأسيرة إسراء جعابيص، من القدس، إن المخابرات الإسرائيلية تحتجز اسراء منذ ظهر اليوم، والاحتلال يمنع أهالي الأسرى المحررين بالقدس من استقبالهم.
وقائلة عائلة الأسيرة جعابيص، في بيان مساء اليوم السبت، إنه يمنع علينا تقديم الحلوى أو استقبال التهاني بهذه المناسبة، لافتة إلى أنهم يعيشون في توتر دائم ولا يعرفون ما الذي سيحصل مع ابنتهم إسراء، إن كانت ستخرج اليوم أم لا يتم ذلك.
وقالت العائلة في بيانها، إن "همنا اليوم هو كيف نستقبل إسراء ثم نسير بإجراءات علاجها.
واعتقلت الأسيرة جعابيص بعد حريق شب في سيارتها، في 2015 وأصيبت على إثره بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في 50 بالمئة من جسدها، وفقدت 8 من أصابع يديها، وأصابتها تشوهات في الوجه والظهر، فيما اتهمتها السلطات الإسرائيلية بالشروع في تنفيذ عملية تستهدف جنودها، و حكمت عليها بالسجن 11 عاما.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
25/11/2023 19:45:29

MENAFN25112023000117011021ID1107484426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث