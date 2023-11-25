القسام تؤجل إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى حتى التزام الاحتلال بالاتفاق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني ( بترا )-أعلنت كتائب عز الدين القسام إنها قررت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين حتى التزام الاحتلال ببنود الاتفاق.

وأشارت الكتائب بحسب وسائل إعلام فلسطينية إلى أن إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى يتوقف على التزام الاحتلال بإدخال شاحنات الإغاثة لشمال غزة.

وكان من المقرر أن تستأنف اليوم عملية الإفراج عن الأسرى التي بدأت أمس الجمعة، حيث كان من المنتظر أن يفرج الاحتلال عن 42 أسيرا من النساء والأطفال مقابل إفراج حماس عن 14 أسيرا إسرائيليا.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن حماس قولها إن الاحتلال لم يلتزم بمعيار الأقدمية في الإفراج عن الأسيرات والأسرى الأطفال أمس، كما لم يلتزم بذات المعيار اليوم، مشيرة إلى وجود بعض العراقيل أمام عملية الإفراج عن الأسرى اليوم.

وأوضحت وسائل الإعلام أن المفاوضات ما زالت متواصلة بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء.

--(بترا)

ب ع/ ع ط

25/11/2023 19:42:20