القسام تؤجل إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى حتى التزام الاحتلال بالاتفاق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 تشرين الثاني ( بترا )-أعلنت كتائب عز الدين القسام إنها قررت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين حتى التزام الاحتلال ببنود الاتفاق.
وأشارت الكتائب بحسب وسائل إعلام فلسطينية إلى أن إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى يتوقف على التزام الاحتلال بإدخال شاحنات الإغاثة لشمال غزة.
وكان من المقرر أن تستأنف اليوم عملية الإفراج عن الأسرى التي بدأت أمس الجمعة، حيث كان من المنتظر أن يفرج الاحتلال عن 42 أسيرا من النساء والأطفال مقابل إفراج حماس عن 14 أسيرا إسرائيليا.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن حماس قولها إن الاحتلال لم يلتزم بمعيار الأقدمية في الإفراج عن الأسيرات والأسرى الأطفال أمس، كما لم يلتزم بذات المعيار اليوم، مشيرة إلى وجود بعض العراقيل أمام عملية الإفراج عن الأسرى اليوم.
وأوضحت وسائل الإعلام أن المفاوضات ما زالت متواصلة بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء.
--(بترا)
ب ع/ ع ط
25/11/2023 19:42:20
MENAFN25112023000117011021ID1107484425
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