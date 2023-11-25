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مجموعة حمادة تسيّر 13شاحنة إغاثة لدعم أهالي غزة

11/25/2023 2:30:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني(بترا)- أعلنت مجموعة حمادة أنها سيرت التعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 13 شاحنة مساعدات إغاثة عاجلة لدعم أهالي قطاع غزة.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة رائد حمادة، إن الشاحنات التي جهزتها المجموعة محملة بمواد غذائية ومعدات إغاثة انسانية عاجلة لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة.
وأشار حمادة في بيان اليوم السبت، الى تخصيص المجموعة يومي عمل لصالح دعم الأشقاء في قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق حملة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لجمع التبرعات النقدية لصالح أبناء قطاع غزة، مبينا أنه تم تخصيص صناديق داخل فروعها بهدف إتاحة الفرص للمواطنين للمساهمة في تقديم الدعم المتمثل بالتبرعات النقدية.
وأكد حمادة، أن الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة واجب وضرورة لدعم صمودهم أمام الاعتداء الوحشي وجرائم الحرب، والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء القطاع والتي تمنع عنهم الماء والغذاء والكهرباء والدواء.
وحث حمادة مجتمع الأعمال وفعاليات القطاع الخاص على ضرورة تكثيف حملات التبرع والإغاثة في ضوء ازدياد المستلزمات الإنسانية التي يحتاجها أبناء قطاع غزة.
وثمن حمادة الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، في سبيل التوصل لوقف نهائي للعدوان على غزة وضمان تدفق المساعدات الطبية والإغاثية بشكل مستمر لأهالي القطاع.
--(بترا)
س ص/ب ع/ ع ط
25/11/2023 19:33:36

MENAFN25112023000117011021ID1107484424

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