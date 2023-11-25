مجموعة حمادة تسيّر 13شاحنة إغاثة لدعم أهالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 تشرين الثاني(بترا)- أعلنت مجموعة حمادة أنها سيرت التعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 13 شاحنة مساعدات إغاثة عاجلة لدعم أهالي قطاع غزة.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة رائد حمادة، إن الشاحنات التي جهزتها المجموعة محملة بمواد غذائية ومعدات إغاثة انسانية عاجلة لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة.
وأشار حمادة في بيان اليوم السبت، الى تخصيص المجموعة يومي عمل لصالح دعم الأشقاء في قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق حملة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لجمع التبرعات النقدية لصالح أبناء قطاع غزة، مبينا أنه تم تخصيص صناديق داخل فروعها بهدف إتاحة الفرص للمواطنين للمساهمة في تقديم الدعم المتمثل بالتبرعات النقدية.
وأكد حمادة، أن الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة واجب وضرورة لدعم صمودهم أمام الاعتداء الوحشي وجرائم الحرب، والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء القطاع والتي تمنع عنهم الماء والغذاء والكهرباء والدواء.
وحث حمادة مجتمع الأعمال وفعاليات القطاع الخاص على ضرورة تكثيف حملات التبرع والإغاثة في ضوء ازدياد المستلزمات الإنسانية التي يحتاجها أبناء قطاع غزة.
وثمن حمادة الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، في سبيل التوصل لوقف نهائي للعدوان على غزة وضمان تدفق المساعدات الطبية والإغاثية بشكل مستمر لأهالي القطاع.
--(بترا)
س ص/ب ع/ ع ط
25/11/2023 19:33:36
MENAFN25112023000117011021ID1107484424
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