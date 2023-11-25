المواصفات: التحقق من عدادات تكاسي العاصمة وفق التعرفة الجديدة غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- تبدأ مؤسسة المواصفات والمقاييس يوم غد الأحد، التحقق من عدادات سيارات الأجرة "التاكسي" العاملة بحدود أمانة عمّان الكبرى وفقاً للتعرفة الجديدة التي أقرّتها الأمانة.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إن مركز التحقق المترولوجي التابع لها في ماركا، سيستقبل سيّارات التاكسي من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء، في محطّة واسعة ومتطوّرة لفحص عدادات التاكسي تحتوي على ست مسارب، بحيث يتمّ التحقق من ست مركبات في آن واحد.

وأوضحت المؤسسةُ أن عملية التّحقق من العداد لا تتعدّى خمس دقائق لكلّ مركبة وبحصيلة يومية تقارب الخمس مئة مركبة.

وسيتمّ تمييز العدادات التي تم تعديلها حسب الأجرة الجديدة لغايات الرقابة، وتزويد دائرة عمليات النقل العام بأمانة عمّان بالإحصائية اليومية للمركبات التي تم تعديلها، ومنح مهلة لمدة أسبوعين لجميع سيارات التاكسي العاملة ضمن اختصاص الأمانة لتصويب أوضاعها حسب الأجرة الجديدة.

ووفقاً للتعرفة الجديدة ستصبح فتحة العداد 37 قرشاً، والتعرفة الكيلومترية 26 قرشا لكل كم، وستصبح تعرفة الانتظار 26 فلساً لكل 35 ثانية للفترة الصباحية، فيما عدلت التعرفة الليلية لتصبح قيمة بدء الانطلاق "فتحة العداد" ليلاً 38 قرشاً ويحتسب 32 قرشاً لكل كم، و 32 فلساً عن كل 35 ثانية كتعرفة انتظار ليلية.

--(بترا)

ن ش/ب ع/ ع ط

25/11/2023 19:20:00