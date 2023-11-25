إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال عند سجن عوفر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 25 تشرين الثاني (بترا)- أصيب فلسطينيان مساء اليوم السبت، بالرصاص الحي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب سجن عوفر العسكري، المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.
واندلعت المواجهات خلال انتظار أهالي الأسرى لأبنائهم المقرر الإفراج عنهم مساء اليوم ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال قرب سجن "عوفر"، أطلقت الرصاص والغاز تجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق.
--(بترا)
م . ف/ ن ح / ع ط
25/11/2023 19:09:04
MENAFN25112023000117011021ID1107484422
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