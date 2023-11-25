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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال عند سجن عوفر

11/25/2023 2:30:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 25 تشرين الثاني (بترا)- أصيب فلسطينيان مساء اليوم السبت، بالرصاص الحي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب سجن عوفر العسكري، المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.

واندلعت المواجهات خلال انتظار أهالي الأسرى لأبنائهم المقرر الإفراج عنهم مساء اليوم ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال قرب سجن "عوفر"، أطلقت الرصاص والغاز تجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق.

--(بترا)


م . ف/ ن ح / ع ط


25/11/2023 19:09:04

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