وزير الشباب يشارك بتخريج المشاركات في مخيم سابلة الحسن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- شارك وزير الشباب محمد النابلسي، ومدير جائزة الحسن للشباب أيمن المفلح، اليوم السبت في حفل تخريج المشاركين من الوزارة بمعسكرات جائزة الحسن للشباب للعام الحالي.
وجرى خلال الحفل تخريج المشاركات في المستوى البرونزي للإناث، في مخيم سابلة الحسن للشباب، الذي يقام ضمن معسكرات الجائزة.
وتضمنت فعاليات المخيم، على محاضرات وتدريبات تفاعلية تغطي أساسيات الإسعافات الأولية، ومهارات الإخلاء، وأهمية السلم المجتمعي، ومخاطر الإشاعات، إلى جانب ورشات حول بناء الإنسان ونهضة الأمم.
وتلقت المشاركات تدريبات عملية في قراءة الخارطة واستخدام البوصلة والتعامل مع السجل المحوسب للجائزة، فيما نُفذ خلال البرنامج مسير تطبيقي وزيارة ميدانية لمتحف الدبابات الملكي.
واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على الشابات المشاركات من مراكز شابات: صرفا، والزرقاء، والعارضة،
وثمن النابلسي الشراكة بين الوزارة والجائزة في تنفيذ برامج السابلة لأعضاء المراكز الشبابية، مؤكدا أهمية تعزيز البرامج المشتركة خلال العام 2024.
وهنأ النابلسي المشاركات بتخريجهن، داعيا إياهن إلى أن يكن سفيرات للجائزة بكل ما تحمله من قيم ورسالة ورؤى.
--(بترا)
س ح/ن ح / ع ط
25/11/2023 19:07:51
MENAFN25112023000117011021ID1107484421
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