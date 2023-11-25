وزير الشباب يشارك بتخريج المشاركات في مخيم سابلة الحسن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- شارك وزير الشباب محمد النابلسي، ومدير جائزة الحسن للشباب أيمن المفلح، اليوم السبت في حفل تخريج المشاركين من الوزارة بمعسكرات جائزة الحسن للشباب للعام الحالي.

وجرى خلال الحفل تخريج المشاركات في المستوى البرونزي للإناث، في مخيم سابلة الحسن للشباب، الذي يقام ضمن معسكرات الجائزة.

وتضمنت فعاليات المخيم، على محاضرات وتدريبات تفاعلية تغطي أساسيات الإسعافات الأولية، ومهارات الإخلاء، وأهمية السلم المجتمعي، ومخاطر الإشاعات، إلى جانب ورشات حول بناء الإنسان ونهضة الأمم.

وتلقت المشاركات تدريبات عملية في قراءة الخارطة واستخدام البوصلة والتعامل مع السجل المحوسب للجائزة، فيما نُفذ خلال البرنامج مسير تطبيقي وزيارة ميدانية لمتحف الدبابات الملكي.

واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على الشابات المشاركات من مراكز شابات: صرفا، والزرقاء، والعارضة،

وثمن النابلسي الشراكة بين الوزارة والجائزة في تنفيذ برامج السابلة لأعضاء المراكز الشبابية، مؤكدا أهمية تعزيز البرامج المشتركة خلال العام 2024.

وهنأ النابلسي المشاركات بتخريجهن، داعيا إياهن إلى أن يكن سفيرات للجائزة بكل ما تحمله من قيم ورسالة ورؤى.

--(بترا)

س ح/ن ح / ع ط

25/11/2023 19:07:51