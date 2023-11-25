محاضرة تعاين تاريخ غزة والدمار الذي تعرضت له مواقعها التاريخية والتراثية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني(بترا)- عاينت محاضرة نظمتها جمعية اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، مساء اليوم السبت في مقرها، تاريخ غزة عبر العصور، والدمار الذي تعرضت له مواقعها التاريخية والمدرجة على قائمة التراث العالمي بفعل العدوان الإسرائيلي عليها.

وتحدث أستاذ علم الآثار في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد وهيب، في المحاضرة التي حملت عنوان "غزة هاشم عبر التاريخ" وقدمه فيها الدكتور حسين عمر الخزاعي، عن مدينة غزة عبر التاريخ، موظفا صورا لخرائط بيزنطية قديمة، لافتا إلى أن الأردن مرتبط بفلسطين منذ فجر التاريخ.

واستعرض الطرق التاريخية القديمة التي كانت تتنقل من خلالها حركة القوافل والناس وتعبر نهر الأردن من شرقي النهر الى غربيه عبر الجسور التاريخية والطرق البرية، ومنها الطريق القادم من البترا عبر منطقة "بير مذكور"، وطريق عبر قرية "كثربا" في محافظة الكرك وغيرها، مشيرا إلى أن العديد من بقايا آثار هذه الطرق القديمة ما زالت ماثلة الى يومنا هذا.

وأشار الى أن طريق البخور التاريخي الذي كان يأتي من الهند ويمر في البترا ينتهي في غزة حيث يتم التصدير من خلال مينائها التاريخي عبر شواطئ البحر الأبيض المتوسط الى العالم.

واستعرض ما تحويه مدينة غزة من مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي، مشيرا الى ان ما تم إدراجه الى يومنا هذا وصل الى 22 موقعا.

ولفت الى أن السلطات الإسرائيلية تعيق وتحول دون أعمال البحث والتنقيب الآثارية منذ سنين، وأن العدوان الإسرائيلي على امتداد السنوات الأخيرة استهدف العديد من المواقع الأثرية والتراثية والمدرجية على قائمة التراث العالمي ويقوم حاليا في عدوانه على غزة بتدمير ممنهج لهذه المواقع.

وأشار إلى أن هناك 3 مواقع وضعت على القائمة التمهيدية لقائمة التراث العالمي منها ميناء غزة التاريخي "الانتيدون" أو ميناء البلاخية، ودير القديس هيلاريون.

وقال إن المرصد "الأورومتوسطي" كشف أن هناك دمارا شديدا لحق بالمواقع التاريخية والآثارية والمدرجة على قوائم التراث العالمي إثر العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة، لافتا إلى ان منظمة اليونسكو التي تعنى بقوائم التراث العالمي لم يصدر عنها أي بيان يستنكر ما تتعرض له تلك المواقع.

وتطرق في محاضرته الى المخاطر التي يتعرض لها الإرث الحضاري التاريخي في غزة، مشيرا الى ان السلطات الإسرائيلية تقوم بسرقات للعديد من القطع الأثرية والتاريخية كما أنها تمنع الترميم.

--(بترا)

م ت/ن ح/ ع ط

25/11/2023 19:01:47