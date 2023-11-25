فوزان للأردن في بطولة العالم للناشئين للملاكمة

عمان 25 تشرين الثاني (بترا) - حقق المنتخب الوطني للناشئين للملاكمة فوزين في مستهل مشاركته في بطولة العالم للناشئين المقامة في ارمينيا. وفاز لاعبا المنتخب الوطني للناشئين أكرم زيادة ويامن فحماوي في منافسات دور الـ 32 حيث فاز اللاعب اكرم زيادة في وزن 60كغم على اللاعب السيرلانكي، فيما فاز اللاعب يامن فحماوي في وزن 70كغم مع لاعب منتخب زمبابوي. ويواصل منتخبنا مشاركته في البطولة غدا. --(بترا) خ خ/ف ق 25/11/2023 18:19:14

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