اليونيفيل: تعرض دورية لنا لإطلاق نيران من القوات الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 25 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، عن تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نيران من قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط عيترون، في جنوب لبنان.
وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في بيان، إن أحدا لم يصب، لكن سيارة الدورية تضررت، مؤكدا أن الهجوم على قوات حفظ السلام، أمر مثير للقلق العميق.
وعبر في بيان عن إدانة هذا العمل، مشيرا إلى مسؤولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام، ومنع المخاطر غير الضرورية عن أولئك الذين يسعون إلى تحقيق الاستقرار.
--(بترا)
ف ج/ ن ح
25/11/2023 18:17:44
MENAFN25112023000117011021ID1107484418
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