اليونيفيل: تعرض دورية لنا لإطلاق نيران من القوات الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 25 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، عن تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نيران من قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط عيترون، في جنوب لبنان.

وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في بيان، إن أحدا لم يصب، لكن سيارة الدورية تضررت، مؤكدا أن الهجوم على قوات حفظ السلام، أمر مثير للقلق العميق.

وعبر في بيان عن إدانة هذا العمل، مشيرا إلى مسؤولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام، ومنع المخاطر غير الضرورية عن أولئك الذين يسعون إلى تحقيق الاستقرار.

--(بترا)

ف ج/ ن ح

25/11/2023 18:17:44