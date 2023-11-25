-->

Saturday, 25 November 2023 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليونيفيل: تعرض دورية لنا لإطلاق نيران من القوات الإسرائيلي

11/25/2023 2:30:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 25 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، عن تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نيران من قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط عيترون، في جنوب لبنان.
وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في بيان، إن أحدا لم يصب، لكن سيارة الدورية تضررت، مؤكدا أن الهجوم على قوات حفظ السلام، أمر مثير للقلق العميق.
وعبر في بيان عن إدانة هذا العمل، مشيرا إلى مسؤولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام، ومنع المخاطر غير الضرورية عن أولئك الذين يسعون إلى تحقيق الاستقرار.
--(بترا)
ف ج/ ن ح
25/11/2023 18:17:44

MENAFN25112023000117011021ID1107484418

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث