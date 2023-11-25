آلاف الأشخاص يحتجون في لندن دعماً للفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 25 تشرين الثاني (بترا)- خرج آلاف الأشخاص اليوم السبت في مسيرة حملة التضامن مع الفلسطينيين بلندن احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالبوا بوقف الحرب فورا.
وقالت شبكة التلفزة البريطانية المستقلة ( آي تي في) التي نشرت لقطات للمسيرة أن آلاف المتظاهرين الذين يحملون الأعلام واللافتات الفلسطينية انطلقوا من بارك لين في ماربل آرتش في غرب لندن متجهين نحو بيكاديللي وسط لندن.
وهتف المتظاهرون ضد الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين ودعوا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وقالت شرطة العاصمة إنه تم نشر أكثر من 1500 عنصر شرطة للتعامل مع المسيرة، مضيفة أنها وزرعت منشورات على المتظاهرين للتوضيح بشأن ما يمكن اعتباره جريمة والتحذير من عقوبات السلوك العنصري.
--(بترا)
ر ش/ف ق
25/11/2023 18:17:04
MENAFN25112023000117011021ID1107484417
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