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آلاف الأشخاص يحتجون في لندن دعماً للفلسطينيين

11/25/2023 2:30:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 25 تشرين الثاني (بترا)- خرج آلاف الأشخاص اليوم السبت في مسيرة حملة التضامن مع الفلسطينيين بلندن احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالبوا بوقف الحرب فورا.
وقالت شبكة التلفزة البريطانية المستقلة ( آي تي في) التي نشرت لقطات للمسيرة أن آلاف المتظاهرين الذين يحملون الأعلام واللافتات الفلسطينية انطلقوا من بارك لين في ماربل آرتش في غرب لندن متجهين نحو بيكاديللي وسط لندن.
وهتف المتظاهرون ضد الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين ودعوا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وقالت شرطة العاصمة إنه تم نشر أكثر من 1500 عنصر شرطة للتعامل مع المسيرة، مضيفة أنها وزرعت منشورات على المتظاهرين للتوضيح بشأن ما يمكن اعتباره جريمة والتحذير من عقوبات السلوك العنصري.
--(بترا)
ر ش/ف ق
25/11/2023 18:17:04

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