مسؤول فلسطيني : إسرائيل لم تلتزم بمبدأ الأقدمية في الإفراج عن الأسرى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 25 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدورة فارس، إن إسرائيل لم تلتزم بمبدأ الأقدمية في الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين التي أفرجت عنها، وفق ما نص عليه اتفاق تبادل الأسرى.
وأعرب فارس، خلال مؤتمر صحفي عقده برام الله مساء اليوم السبت، عن قلقه بشأن مصير من اعتقلتهم الاحتلال في غزة، محملا إياه مسؤولية عدد من الأسرى المفقودين.
وقال إن الفصائل اشترطت الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين كافة، لافتا إلى أن ظروف العدوان على قطاع غزة تستدعي اختصار الاحتفالات بالإفراج عن الأسرى.
وأشار إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 3 آلاف فلسطيني بعد 7 تشرين الأول الماضي، وأن الصليب الأحمر يقوم بأدوار إنسانية كبيرة في جميع أنحاء العالم، إلا أنه يؤخذ عليه عدم إفصاحه عن أن إسرائيل هي من ترفض الطلبات المقدمة من قبل أهالي الأسرى لرؤية ذويهم في سجون الاحتلال.
--(بترا)
م . ف/ ن ح
25/11/2023 18:06:52
MENAFN25112023000117011021ID1107484416
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.