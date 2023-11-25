مسؤول فلسطيني : إسرائيل لم تلتزم بمبدأ الأقدمية في الإفراج عن الأسرى

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 25 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدورة فارس، إن إسرائيل لم تلتزم بمبدأ الأقدمية في الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين التي أفرجت عنها، وفق ما نص عليه اتفاق تبادل الأسرى.

وأعرب فارس، خلال مؤتمر صحفي عقده برام الله مساء اليوم السبت، عن قلقه بشأن مصير من اعتقلتهم الاحتلال في غزة، محملا إياه مسؤولية عدد من الأسرى المفقودين.

وقال إن الفصائل اشترطت الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين كافة، لافتا إلى أن ظروف العدوان على قطاع غزة تستدعي اختصار الاحتفالات بالإفراج عن الأسرى.

وأشار إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 3 آلاف فلسطيني بعد 7 تشرين الأول الماضي، وأن الصليب الأحمر يقوم بأدوار إنسانية كبيرة في جميع أنحاء العالم، إلا أنه يؤخذ عليه عدم إفصاحه عن أن إسرائيل هي من ترفض الطلبات المقدمة من قبل أهالي الأسرى لرؤية ذويهم في سجون الاحتلال.

--(بترا)

م . ف/ ن ح

25/11/2023 18:06:52

