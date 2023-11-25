الأسبوع الحادي عشر من دوري الدرجة الأولى ينطلق غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- تنطلق غدا الأحد، منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2023/2024.
ويلتقي اتحاد الرمثا مع الطرة عند الساعة الثالثة عصرا على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، فيما يستقبل اليرموك نظيره الهاشمية عند الرابعة على ملعب البترا.
ويواجه صما نظيره الصريح عند الساعة الثالثة عصر الاثنين، على ملعب الأمير هاشم، ويلتقي البقعة مع السرحان عند الرابعة على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، وبذات الوقت يستقبل أم القطين نظيره العالية على استاد الأمير محمد بالزرقاء.
ويحل كفرسوم ضيفا على العربي عند الثالثة عصر الثلاثاء على ملعب الأمير هاشم، قبل أن يلتقي الجزيرة مع عمان أف سي عند الرابعة عصرا على ملعب السلط.
ويحتاج الصريح إلى نقطة واحدة من المباريات الثلاث المقبلة لحسم صعوده إلى دوري المحترفين، فيما يحتاج الجزيرة إلى نقطتين من اللقاءات الأربعة المقبلة لضمان مرافقة الصريح إلى "المحترفين".
ويتصدر الصريح ترتيب الفرق برصيد 28 نقطة، يليه الجزيرة 27، والعربي والسرحان وعمان أف سي 19، والبقعة والهاشمية 13، واتحاد الرمثا واليرموك وأم القطين 11، وصما وكفرسوم 10، والطرة 4، والعالية أخيرا دون نقاط.
--(بترا)
خ خ/ ن ح
25/11/2023 17:42:58
MENAFN25112023000117011021ID1107484415
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