الأسبوع الحادي عشر من دوري الدرجة الأولى ينطلق غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- تنطلق غدا الأحد، منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2023/2024.

ويلتقي اتحاد الرمثا مع الطرة عند الساعة الثالثة عصرا على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، فيما يستقبل اليرموك نظيره الهاشمية عند الرابعة على ملعب البترا.

ويواجه صما نظيره الصريح عند الساعة الثالثة عصر الاثنين، على ملعب الأمير هاشم، ويلتقي البقعة مع السرحان عند الرابعة على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، وبذات الوقت يستقبل أم القطين نظيره العالية على استاد الأمير محمد بالزرقاء.

ويحل كفرسوم ضيفا على العربي عند الثالثة عصر الثلاثاء على ملعب الأمير هاشم، قبل أن يلتقي الجزيرة مع عمان أف سي عند الرابعة عصرا على ملعب السلط.

ويحتاج الصريح إلى نقطة واحدة من المباريات الثلاث المقبلة لحسم صعوده إلى دوري المحترفين، فيما يحتاج الجزيرة إلى نقطتين من اللقاءات الأربعة المقبلة لضمان مرافقة الصريح إلى "المحترفين".

ويتصدر الصريح ترتيب الفرق برصيد 28 نقطة، يليه الجزيرة 27، والعربي والسرحان وعمان أف سي 19، والبقعة والهاشمية 13، واتحاد الرمثا واليرموك وأم القطين 11، وصما وكفرسوم 10، والطرة 4، والعالية أخيرا دون نقاط.

--(بترا)

خ خ/ ن ح

25/11/2023 17:42:58